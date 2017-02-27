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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:42
V2 написав: Долярчик написав:
чи копає дно?
Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!
про замовлення п... можна розтлумачити?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:44
vovan_prm написав: fler написав:
Удивлена, что Вы настолько не в теме ...
Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.
Не только ради пособия, но и ради субсидий. Но я не об этом. Мыслить надо шире. Новые технологии (особенно цифровые) приводят к значительному сокращению рабочих мест - люди становятся безработными. Эти же технологии создают новые рабочие места, но наша система образования не в состоянии ни подготовить, ни переквалифицировать необходимые кадры не только вовремя, но и в принципе. По разным причинам. В итоге выпускники в большинстве своем не могут найти работу по специальности, число безработных до 35 лет тоже растет.. Сейчас после всевозможных проверок армию безработных пополнят разорившиеся ФОПы.. Это вовсе не означает, что все безработные - тупые и безрукие.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:52
edvardd написав: vovan_prm написав: fler написав:
Удивлена, что Вы настолько не в теме ...
Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.
вы совсем не в теме, и попробуйте простоять на учете в ЦЗ несколько месяцев...
Ну вот... еще один....
В теме. Стоял. Положенных законом 9 месяцев.
И шо?
Еще раз пост выше повторить?[/quote]
та шо ж вы так самокритично, цитирую - "без рук и мозгов"?
раз стояли, и по закону - год, 9 месяцев, то отдельный случай...
вакансии есть, но все до 35-40, а если старше, то на 4800...-10000, у меня немного на больше запрос...
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:18
fler написав:
Не только ради пособия, но и ради субсидий.
Это и есть причина такой хитрожопости.
Получать субсидию и работать в чёрную
fler написав:
Эти же технологии создают новые рабочие места, но наша система образования не в состоянии ни подготовить, ни переквалифицировать необходимые кадры не только вовремя, но и в принципе. По разным причинам. В итоге выпускники в большинстве своем не могут найти работу по специальности, число безработных до 35 лет тоже растет
Система образования у нас неплохая.
Ну а кто не хочет обучатся чему-либо, так это не проблема образования.
Невозможно кого-то заставить обучатся, если он этого не хочет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:26
fler,edvardd
Напомню, что началось обсуждения с этого поста:Валютный рынок в контексте ДС
Могу дать наводку где платят 50грн/час за совершенно не квалифицированный труд и больше, если руки и ноги растут из разных мест.
Если с мозгами порядок, то сами найдете себе занятие по вкусу и способностям.
Если вдруг не найдете, значит ваши представления о собственных способностях несколько преувеличены.
И не надо мне рассказывать про переполненные Центры занятости. Там люди "за другими интересами", а не за работой.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:30
edvardd написав:
та шо ж вы так самокритично
Я вернул небольшую часть уплаченных за предыдущие годы налогов
edvardd написав:
по закону - год 9 месяцев
Формально да, только что там делать после 9-ти мес.?
edvardd написав:
у меня немного на больше запрос...
Так всё в Ваших руках
Работа.уа насыпает полсотни объявлений с з/п 25000+, без учета вакансий со скрытой.
Ворк.уа и того больше.
Моё среднесрочное кредо:
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