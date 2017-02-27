Додано: Чет 13 лют, 2020 19:44

vovan_prm написав: fler написав: Удивлена, что Вы настолько не в теме ... Удивлена, что Вы настолько не в теме ...

Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов. Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.

Не только ради пособия, но и ради субсидий. Но я не об этом. Мыслить надо шире. Новые технологии (особенно цифровые) приводят к значительному сокращению рабочих мест - люди становятся безработными. Эти же технологии создают новые рабочие места, но наша система образования не в состоянии ни подготовить, ни переквалифицировать необходимые кадры не только вовремя, но и в принципе. По разным причинам. В итоге выпускники в большинстве своем не могут найти работу по специальности, число безработных до 35 лет тоже растет.. Сейчас после всевозможных проверок армию безработных пополнят разорившиеся ФОПы.. Это вовсе не означает, что все безработные - тупые и безрукие.