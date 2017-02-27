Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ... І не зважаючи на туман, вони далі копають!
про замовлення п... можна розтлумачити?
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fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...
Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.
Не только ради пособия, но и ради субсидий. Но я не об этом. Мыслить надо шире. Новые технологии (особенно цифровые) приводят к значительному сокращению рабочих мест - люди становятся безработными. Эти же технологии создают новые рабочие места, но наша система образования не в состоянии ни подготовить, ни переквалифицировать необходимые кадры не только вовремя, но и в принципе. По разным причинам. В итоге выпускники в большинстве своем не могут найти работу по специальности, число безработных до 35 лет тоже растет.. Сейчас после всевозможных проверок армию безработных пополнят разорившиеся ФОПы.. Это вовсе не означает, что все безработные - тупые и безрукие.
fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...
Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.
вы совсем не в теме, и попробуйте простоять на учете в ЦЗ несколько месяцев...
Ну вот... еще один....
В теме. Стоял. Положенных законом 9 месяцев. И шо?
Еще раз пост выше повторить?[/quote] та шо ж вы так самокритично, цитирую - "без рук и мозгов"? раз стояли, и по закону - год, 9 месяцев, то отдельный случай... вакансии есть, но все до 35-40, а если старше, то на 4800...-10000, у меня немного на больше запрос...
fler написав:Не только ради пособия, но и ради субсидий.
Это и есть причина такой хитрожопости. Получать субсидию и работать в чёрную
fler написав:Эти же технологии создают новые рабочие места, но наша система образования не в состоянии ни подготовить, ни переквалифицировать необходимые кадры не только вовремя, но и в принципе. По разным причинам. В итоге выпускники в большинстве своем не могут найти работу по специальности, число безработных до 35 лет тоже растет
Система образования у нас неплохая. Ну а кто не хочет обучатся чему-либо, так это не проблема образования. Невозможно кого-то заставить обучатся, если он этого не хочет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Через недоліки макроекономічного прогнозування, зокрема курсу гривні, недонадходження до державного бюджету у січні становили 2,3 млрд грн. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомили у відомстві.
При цьому він відзначив, що січень не є показовим місяцем щодо виконання плану основних показників держбюджету.
За словами Пацкана, був практично виконаний план із надходжень від зовнішніх та внутрішніх запозичень та приватизації. Частка цих показників у обсязі планових надходжень становить 48%.
fler написав:Эти же технологии создают новые рабочие места, но наша система образования не в состоянии ни подготовить, ни переквалифицировать необходимые кадры не только вовремя, но и в принципе. По разным причинам. В итоге выпускники в большинстве своем не могут найти работу по специальности, число безработных до 35 лет тоже растет
Система образования у нас неплохая.
Я-то работала в ней 15 лет и сейчас сталкиваюсь по работе, а Вы? Когда-то была неплохая, но сейчас...Учат не только не тому, что востребовано на рынке труда, но и неправильно формируют основы фундаментального мышления - учебные программы перевернуты с ног на голову и даже специальности перекрутили и разнесли по группам неправильно. Преподавателям некогда готовиться к занятиям, они завалены всякой дурной бумажной работой. Дети в школах загибаются от количества ненужных предметов, а необходимые цифровые, коммуникационные и т.д. нужные сегодня навыки им не дают. Предприятия от безысходности стали обучать кадры сами у себя, открывают интернатуры...Дальше могу продолжать, но не хочу.