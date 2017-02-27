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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3881388238833884

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:14

У НБУ рядять розраховувати ставки акцизів у гривнях, а не єв

На мій погляд розумна пропозиція:

Нацбанк радить відійти від практики розраховувати доходи бюджету від акцизів на підакцизні товари в іноземній валюті на користь гривні для скорочення валютних ризиків.
Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми підписали меморандум про взаємодію. Наше завдання з Мінфіном - зменшити, зокрема, валютні ризики для бюджету.
Ми зараз спілкуємося з Міністерством економіки, щоб доходи бюджету менше залежали від валютного курсу. Ось тарифи на акцизи, які номіновані в євро, на нашу думку, краще їх номінувати в гривні", - сказав Чурій під час спілкування з представниками Європейської Бізнес Асоціації.
За його словами, це дозволить знизити вплив коливань курсу гривні на бюджет.
"Ми це донесли. Мінекономіки це питання розглядає", - додав Чурій.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:33

... за крок до перевороту думок ©

... я ще вставлю 5коп.про роботу...
- роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!!
- а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!

... скажете - то нехай ідуть вчаться....

- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:40

  Василь-Рівне написав:На мій погляд розумна пропозиція:

Нацбанк радить відійти від практики розраховувати доходи бюджету від акцизів на підакцизні товари в іноземній валюті на користь гривні для скорочення валютних ризиків.
Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми підписали меморандум про взаємодію. Наше завдання з Мінфіном - зменшити, зокрема, валютні ризики для бюджету.
Ми зараз спілкуємося з Міністерством економіки, щоб доходи бюджету менше залежали від валютного курсу. Ось тарифи на акцизи, які номіновані в євро, на нашу думку, краще їх номінувати в гривні", - сказав Чурій під час спілкування з представниками Європейської Бізнес Асоціації.
За його словами, це дозволить знизити вплив коливань курсу гривні на бюджет.
"Ми це донесли. Мінекономіки це питання розглядає", - додав Чурій.


Перевод ставок акцизов в гривну улучшит качество бюджетирования, но сам валютный риск - только увеличит. В бюджете добрая половина расходов имеют валютную составляющую, или даже привязку, поэтому если государство снизит валютную составляются в доходах бюджета, это лишь разбалансирует систему государственных финансов
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:40

  Василь-Рівне написав:На мій погляд розумна пропозиція:


Ага, коли курс євро був високий - їх все влаштовувало, а як полетіло вниз - почалося ниття про "валютні ризики". Клоуни.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:38

  pesikot написав:Система образования у нас неплохая.
Ну а кто не хочет обучатся чему-либо, так это не проблема образования.
Невозможно кого-то заставить обучатся, если он этого не хочет.
даааа ...только все лабораторные работы даже не за столом учителя\преподавателя , а мелом на доске или устно проговариваются , вместо того что бы на столе у каждой пары тройки студентов , ну так было 10-15 лет назад может сейчас по другому ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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