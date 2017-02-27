Нацбанк радить відійти від практики розраховувати доходи бюджету від акцизів на підакцизні товари в іноземній валюті на користь гривні для скорочення валютних ризиків. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна". "Ми підписали меморандум про взаємодію. Наше завдання з Мінфіном - зменшити, зокрема, валютні ризики для бюджету. Ми зараз спілкуємося з Міністерством економіки, щоб доходи бюджету менше залежали від валютного курсу. Ось тарифи на акцизи, які номіновані в євро, на нашу думку, краще їх номінувати в гривні", - сказав Чурій під час спілкування з представниками Європейської Бізнес Асоціації. За його словами, це дозволить знизити вплив коливань курсу гривні на бюджет. "Ми це донесли. Мінекономіки це питання розглядає", - додав Чурій.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
... я ще вставлю 5коп.про роботу... - роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!! - а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!
... скажете - то нехай ідуть вчаться....
- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Нацбанк радить відійти від практики розраховувати доходи бюджету від акцизів на підакцизні товари в іноземній валюті на користь гривні для скорочення валютних ризиків. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна". "Ми підписали меморандум про взаємодію. Наше завдання з Мінфіном - зменшити, зокрема, валютні ризики для бюджету. Ми зараз спілкуємося з Міністерством економіки, щоб доходи бюджету менше залежали від валютного курсу. Ось тарифи на акцизи, які номіновані в євро, на нашу думку, краще їх номінувати в гривні", - сказав Чурій під час спілкування з представниками Європейської Бізнес Асоціації. За його словами, це дозволить знизити вплив коливань курсу гривні на бюджет. "Ми це донесли. Мінекономіки це питання розглядає", - додав Чурій.
Перевод ставок акцизов в гривну улучшит качество бюджетирования, но сам валютный риск - только увеличит. В бюджете добрая половина расходов имеют валютную составляющую, или даже привязку, поэтому если государство снизит валютную составляются в доходах бюджета, это лишь разбалансирует систему государственных финансов
pesikot написав:Система образования у нас неплохая. Ну а кто не хочет обучатся чему-либо, так это не проблема образования. Невозможно кого-то заставить обучатся, если он этого не хочет.
даааа ...только все лабораторные работы даже не за столом учителя\преподавателя , а мелом на доске или устно проговариваются , вместо того что бы на столе у каждой пары тройки студентов , ну так было 10-15 лет назад может сейчас по другому ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України