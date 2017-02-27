Додано: Чет 13 лют, 2020 23:14

На мій погляд розумна пропозиція:



Нацбанк радить відійти від практики розраховувати доходи бюджету від акцизів на підакцизні товари в іноземній валюті на користь гривні для скорочення валютних ризиків.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми підписали меморандум про взаємодію. Наше завдання з Мінфіном - зменшити, зокрема, валютні ризики для бюджету.

Ми зараз спілкуємося з Міністерством економіки, щоб доходи бюджету менше залежали від валютного курсу. Ось тарифи на акцизи, які номіновані в євро, на нашу думку, краще їх номінувати в гривні", - сказав Чурій під час спілкування з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

За його словами, це дозволить знизити вплив коливань курсу гривні на бюджет.

"Ми це донесли. Мінекономіки це питання розглядає", - додав Чурій.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.