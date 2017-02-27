Нацбанк радить відійти від практики розраховувати доходи бюджету від акцизів на підакцизні товари в іноземній валюті на користь гривні для скорочення валютних ризиків. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна". "Ми підписали меморандум про взаємодію. Наше завдання з Мінфіном - зменшити, зокрема, валютні ризики для бюджету. Ми зараз спілкуємося з Міністерством економіки, щоб доходи бюджету менше залежали від валютного курсу. Ось тарифи на акцизи, які номіновані в євро, на нашу думку, краще їх номінувати в гривні", - сказав Чурій під час спілкування з представниками Європейської Бізнес Асоціації. За його словами, це дозволить знизити вплив коливань курсу гривні на бюджет. "Ми це донесли. Мінекономіки це питання розглядає", - додав Чурій.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
... я ще вставлю 5коп.про роботу... - роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!! - а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!
... скажете - то нехай ідуть вчаться....
- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Нацбанк радить відійти від практики розраховувати доходи бюджету від акцизів на підакцизні товари в іноземній валюті на користь гривні для скорочення валютних ризиків. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна". "Ми підписали меморандум про взаємодію. Наше завдання з Мінфіном - зменшити, зокрема, валютні ризики для бюджету. Ми зараз спілкуємося з Міністерством економіки, щоб доходи бюджету менше залежали від валютного курсу. Ось тарифи на акцизи, які номіновані в євро, на нашу думку, краще їх номінувати в гривні", - сказав Чурій під час спілкування з представниками Європейської Бізнес Асоціації. За його словами, це дозволить знизити вплив коливань курсу гривні на бюджет. "Ми це донесли. Мінекономіки це питання розглядає", - додав Чурій.
Перевод ставок акцизов в гривну улучшит качество бюджетирования, но сам валютный риск - только увеличит. В бюджете добрая половина расходов имеют валютную составляющую, или даже привязку, поэтому если государство снизит валютную составляются в доходах бюджета, это лишь разбалансирует систему государственных финансов
pesikot написав:Система образования у нас неплохая. Ну а кто не хочет обучатся чему-либо, так это не проблема образования. Невозможно кого-то заставить обучатся, если он этого не хочет.
даааа ...только все лабораторные работы даже не за столом учителя\преподавателя , а мелом на доске или устно проговариваются , вместо того что бы на столе у каждой пары тройки студентов , ну так было 10-15 лет назад может сейчас по другому ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Realist написав:Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол. Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше. Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку! Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки. Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23. Невже це так важко зрозуміти?
таки надеюсь что в пятницу будет ещё около -10коп на МБ. тогда за суб. и воск можем на нале ещё убавить около 10 коп. ниже 24 конечно на этой недели врядли уйдём - но к лету очень желательно желательно даже что бы было ближе к 20 и тогда можно выгодно ехать и в Турцию и в Египет!!!
З.Ы. по закону сохранения энергии если гдето черешень будет меньше тогда гдето их будет больше и она будет дешевле и конечно больше черешень можно будет купит за 20 грн если доллар будет по 20 грн, а не по 24 это какбы и теорема и аксиома)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
slonic32 написав:Ваші слова не співпадають з реальністю. Після девальвації гривні у 2008 чи 2014 обсяг експорту падав, а не зростав. А у 2019 після зміцнення нац. валюти експорт зріс. Від ревальвації нема жодної шкоди для економіки.
Запитайте у бізнесу на скільки вони конкурентні на зовнішніх ринках? Велика частина нашого експорту була за рахунок демпінгу та високих цін на ринках продукції? Запитайте у бізнесу, як при гострому кадровому голоді платити гідні зарплати працівникам які виросли при курсі 28, а зараз курс 24? Запитайте у бізнесу яким чином вони можуть захистити внутрішній ринок від іноземного виробника якщо 90% високотехнологічного обладнання яке необхідно для виробництва продукції виготовляється не в Україні і поступає сюди із 5-10% націнкою (ми країна 3-го світу і це плата за ризик)? Запитайте у бізнесу як їм конкурувати із іноземним виробником в процесі оновлення основних фондів при наших кредитах у 15-20%? "Не кажіть гоп поки не перескочите". Процес експорту інерційний (контракти). Дайте хоча б два квартали 2020 року пройде. От тоді і повернемось до розмови. Якраз приблизно рік буде як курс нижчий за 25 грн.
Офигеть , обвалисты, получающие временную выгоду от обвала гривны, за 28 лет наркоманской экономики так и не став конкурентноспособными на внешних рынках , не научившись работать, выезжая из раза в раз на курсовых аферах , делающую бедным свою раб силу, выезжающими фактически за чей то счет, пытаются обвинить стороников возврата искуственно обваленной гривны сывочолым в получении временной выгоды. Как в старые недобрые времена - Производители заднеприводного в широком смысле этого слова ЗАЗа негодуют, обязуя всех платить непомерные налоги на приобретения качественных авто. А при курсе 8 они все помирали , торгуя ниже себестоимости просто. И чья бы мычала ? Вот они упыри как есть.