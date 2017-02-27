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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3881388238833884

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:40

  Василь-Рівне написав:На мій погляд розумна пропозиція:


Ага, коли курс євро був високий - їх все влаштовувало, а як полетіло вниз - почалося ниття про "валютні ризики". Клоуни.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:38

  pesikot написав:Система образования у нас неплохая.
Ну а кто не хочет обучатся чему-либо, так это не проблема образования.
Невозможно кого-то заставить обучатся, если он этого не хочет.
даааа ...только все лабораторные работы даже не за столом учителя\преподавателя , а мелом на доске или устно проговариваются , вместо того что бы на столе у каждой пары тройки студентов , ну так было 10-15 лет назад может сейчас по другому ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу...
- роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!!
- а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!

... скажете - то нехай ідуть вчаться....

- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
Нормальна зарплатня за некваліфіковану роботу - то оксюморон
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:32

  zzzzzz написав:Евру опять уронили 1,085


взял в четверг по 1,089
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:39

  Realist написав:Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол.
Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше.
Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку!
Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки.
Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23.
Невже це так важко зрозуміти?


таки надеюсь что в пятницу будет ещё около -10коп на МБ.
тогда за суб. и воск можем на нале ещё убавить около 10 коп.
ниже 24 конечно на этой недели врядли уйдём - но к лету очень желательно
желательно даже что бы было ближе к 20
и тогда можно выгодно ехать и в Турцию и в Египет!!!

З.Ы.
по закону сохранения энергии если гдето черешень будет меньше тогда гдето их будет больше и она будет дешевле и конечно больше черешень можно будет купит за 20 грн если доллар будет по 20 грн, а не по 24
это какбы и теорема и аксиома)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 04:01

  Realist написав:
  slonic32 написав:Ваші слова не співпадають з реальністю. Після девальвації гривні у 2008 чи 2014 обсяг експорту падав, а не зростав. А у 2019 після зміцнення нац. валюти експорт зріс.
Від ревальвації нема жодної шкоди для економіки.

Запитайте у бізнесу на скільки вони конкурентні на зовнішніх ринках? Велика частина нашого експорту була за рахунок демпінгу та високих цін на ринках продукції?
Запитайте у бізнесу, як при гострому кадровому голоді платити гідні зарплати працівникам які виросли при курсі 28, а зараз курс 24?
Запитайте у бізнесу яким чином вони можуть захистити внутрішній ринок від іноземного виробника якщо 90% високотехнологічного обладнання яке необхідно для виробництва продукції виготовляється не в Україні і поступає сюди із 5-10% націнкою (ми країна 3-го світу і це плата за ризик)?
Запитайте у бізнесу як їм конкурувати із іноземним виробником в процесі оновлення основних фондів при наших кредитах у 15-20%?
"Не кажіть гоп поки не перескочите". Процес експорту інерційний (контракти). Дайте хоча б два квартали 2020 року пройде. От тоді і повернемось до розмови. Якраз приблизно рік буде як курс нижчий за 25 грн.


Офигеть , обвалисты, получающие временную выгоду от обвала гривны, за 28 лет наркоманской экономики так и не став конкурентноспособными на внешних рынках , не научившись работать, выезжая из раза в раз на курсовых аферах , делающую бедным свою раб силу, выезжающими фактически за чей то счет, пытаются обвинить стороников возврата курса, искуственно обваленной гривны сывочолым, в получении временной выгоды. Как в старые недобрые времена - Производители заднеприводного в широком смысле этого слова ЗАЗа негодуют, обязуя всех платить непомерные налоги на приобретения качественных авто. А при курсе 8 они все просто помирали , торгуя "ниже себестоимости". И чья бы мычала ? Вот они упыри как есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:21

  uaprofi написав:
  Realist написав:Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол.
Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше.
Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку!
Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки.
Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23.
Невже це так важко зрозуміти?


таки надеюсь что в пятницу будет ещё около -10коп на МБ.
тогда за суб. и воск можем на нале ещё убавить около 10 коп.
ниже 24 конечно на этой недели врядли уйдём - но к лету очень желательно
желательно даже что бы было ближе к 20
и тогда можно выгодно ехать и в Турцию и в Египет!!!

З.Ы.
по закону сохранения энергии если гдето черешень будет меньше тогда гдето их будет больше и она будет дешевле и конечно больше черешень можно будет купит за 20 грн если доллар будет по 20 грн, а не по 24
это какбы и теорема и аксиома)


Конечно, будет. У соседа, к примеру. Только Вам-то что проку с того?

Весь дешевый импорт, который так манит во влажных мечтах, оплачивается, в конечном итоге, не гривнами по курсу, как это делаете Вы в магазине, а реальным долларом (евро, ...). Украина не эмитирует доллар. Она его либо зарабатывает (производство, экспорт), либо одалживает. И первое, и второе, в той мере, в какой происходит, на курс влияет одинаково. Но второе иногда приходится отдавать, раньше или позже. И если одалживание не вело к увеличению экспорта, то долгосрочные проблемы неизбежны.

Впрочем, если сомневаетесь, попробуйте взять кредит - лучше всего, наличными. Поживете несколько дней королем, ну а дальше... - какя разница, Вас ведь, похоже, не интересует, что дальше.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:43

  Realist написав:Запитайте у бізнесу яким чином вони можуть захистити внутрішній ринок від іноземного виробника якщо 90% високотехнологічного обладнання яке необхідно для виробництва продукції виготовляється не в Україні і поступає сюди із 5-10% націнкою (ми країна 3-го світу і це плата за ризик)?

Вот и правильный ответ. Отсутствие такого производства у нас и привело к тому, что мы покупаем у них это оборудование, что бы потом им же и производить продукцию. Мы тут даже хуже Китая, у них хоть есть свои разработки.
Курс тут не ключевой момент.
Danaan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:44

  Faceless написав:
Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу...
- роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!!
- а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!

... скажете - то нехай ідуть вчаться....

- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
Нормальна зарплатня за некваліфіковану роботу - то оксюморон


Питання що вважати нормальною зарплатою і нормальним співвідношенням. От в Данії
В соотношении равенства доходов населения Данию можно назвать равноправной страной. Дело в том, что разница между заработной платой богатого и бедного всего в 3,5 раза. В Соединённых Штатах эта величина равняется 8, а в России, обеспеченное население получает доход, превышающий МРОТ в стране более чем в 9 раз.
Источник: https://visasam.ru/emigration/rabota/za ... danii.html


А у нас окремі чинуші можуть в сотні і тисячі раз з преміями і допомогами перевищувати той середній рівень.
В той же час молоді педагоги та лікарі 4 тис/міс.
Минулого року в моєму райцентрі журналіст проаналізував доходи чиновників, то найбільші виплати отримала керівничка відділу соцзахисту - 800 тис.
Ось такий соцзахист правдивий оксюморон.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  apostol написав:Ага, коли курс євро був високий - їх все влаштовувало

Курс євро за всю свою історію бував різний і високий, і не дуже, а прив'язка до євро була завжди, тому Ваше твердження просто в нікуди. До своєї валюти потрібно відноситись з повагою якщо ми хочемо щоб поважали нас у світі, тому перевід акцизів в гривню є розумним рішенням, особливо в плані підняття поваги до валюти нашої країни, та в цілому до держави Україна. Це все правильна і послідовна політика до економічної суб'єктності країни, особливо мене втішила новина про валютні свопи: https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/22/646363/ , а зараз про акцизи у гривні. Далі мовчу, нехай Долярчик, та їм подібні, наповнюють форум дуже корисною інформацією.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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