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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3883388438853886>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:58

  Василь-Рівне написав: Курс євро за всю свою історію бував різний і високий, і не дуже, а прив'язка до євро була завжди, тому Ваше твердження просто в нікуди. До своєї валюти потрібно відноситись з повагою якщо ми хочемо щоб поважали нас у світі, тому перевід акцизів в гривню є розумним рішенням, особливо в плані підняття поваги до валюти нашої країни, та в цілому до держави Україна. Це все правильна і послідовна політика до економічної суб'єктності країни, особливо мене втішила новина про валютні свопи: https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/22/646363/ , а зараз про акцизи у гривні. Далі мовчу, нехай Долярчик, та їм подібні, наповнюють форум дуже корисною інформацією.


Про повагу до гривни ,помнится, что-то бормотал Ющенко рассказывающих как экономика Украины будет подниматься на туризме.
В любой стране уважают своих граждан,уважают их работу ,здоровье, семью. А валюта всего-навсего инструмент который отражает это уважение.
А по сути новое валютное регулирование всего лишь очередное косметическое действо убирающее пару давно не работающих ограничений и не влияющее на главные цели которое провозглашает - приток иностранных инвестиций.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

8:30 - Київ, центр, обмінка.
Продаж - 24,42. Нал - є.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:05

  uaprofi написав:
  zzzzzz написав:Евру опять уронили 1,085


взял в четверг по 1,089

А где это вы так взяли ?
Я в среду брал, через кросс курсы, вышло 1,0955
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:08

g_al1 Пятница начинается хорошо!
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lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:12

  Surfer написав:Офигеть , обвалисты, получающие временную выгоду от обвала гривны, за 28 лет наркоманской экономики так и не став конкурентноспособными на внешних рынках , не научившись работать, выезжая из раза в раз на курсовых аферах , делающую бедным свою раб силу, выезжающими фактически за чей то счет, пытаются обвинить стороников возврата курса, искуственно обваленной гривны сывочолым, в получении временной выгоды. Как в старые недобрые времена - Производители заднеприводного в широком смысле этого слова ЗАЗа негодуют, обязуя всех платить непомерные налоги на приобретения качественных авто. А при курсе 8 они все просто помирали , торгуя "ниже себестоимости". И чья бы мычала ? Вот они упыри как есть.

Поки ще ранок. Дозволю собі офтоп.
Не рівняйте все під одну гребінку.
Ви непевне думаєте, що будь яка країна із розпростертими обіймами готова прийняти наш експорт і сказати давайте ще. Ви глибоко помиляєтесь! Всюди стоять загороджувальні бар'єри. Від наявності сертифікатів GLOBALG.A.P. (для дрібних фірм) до квот на ввезення та загороджувальних мит (для великих). По деяким товарам навіть якщо курс буде 40 - це не призведе до суттєвого росту експорту, а тільки збільшить доходи експортерів. Ну і щоб ріс експорт - потрібно більше вробляти. А хто готовий збільшувати виробництво в час нестабільності та воєнних дій та під час виборів нового президента? От вам і відповідь на ваше запитання.
Так, звичайно є винятки у вигляді певних власників бізнесів які просто подвоїли чи потроїли свої доходи при рості курсу. Але це питання складне. Адже воно рано чи пізно приведе нас до того, що будь який інвестор вибираючи чи реінвестувати прибуток у виробництво чи просто його захомячити, спочатку дивиться на ситуацію в країні.
Я згідний із вами, що девальвація із 8 до 28 була занадто великою. Але ми вже її відіграли.
Все забудьте! Зараз нові реалії і вони прямо прив'язані до теперішнього курсу валют.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:19

  zzzzzz написав:На сегодня после погашения на 2,149 и размещения на 4,130 млрд.грн, изменения следующие

НБУ -1,7 млрд
Банки +2,3 млрд
Юрики +0,9 млрд
Физики -0,1 млрд

Нерезы +0,5 млрд.


Данные на утро сегодня.
НБУ - 0
Банки -1,5 млрд
Юрики - 0
Физики - 0

Нерезы +1,6 млрд
-----------------
За эту неделю получается общий прирост ОВГЗ в обороте +2 млрд
НБУ -1,7 млрд
Банки +0,8
Юрики +0,9
Нерезы +2,1
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:31

  zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:На сегодня после погашения на 2,149 и размещения на 4,130 млрд.грн, изменения следующие

НБУ -1,7 млрд
Банки +2,3 млрд
Юрики +0,9 млрд
Физики -0,1 млрд

Нерезы +0,5 млрд.


Данные на утро сегодня.
НБУ - 0
Банки -1,5 млрд
Юрики - 0
Физики - 0

Нерезы +1,6 млрд
-----------------
За эту неделю получается общий прирост ОВГЗ в обороте +2 млрд
НБУ -1,7 млрд
Банки +0,8
Юрики +0,9
Нерезы +2,1


эта музыка будет вечной если я заменю батарейки (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:51

  Faceless написав:
Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу...
- роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!!
- а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!

... скажете - то нехай ідуть вчаться....

- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
Нормальна зарплатня за некваліфіковану роботу - то оксюморон

... мене більше цікавить Ваша(та й інших) відповідь на виділене чорним... :?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:51

Долярчик
Знову вибір з двох сортів г*вна?..
В цій країні ще довго нічого не зміниться.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Данные на утро сегодня.
НБУ - 0
Банки -1,5 млрд
Юрики - 0
Физики - 0

Нерезы +1,6 млрд
-----------------
За эту неделю получается общий прирост ОВГЗ в обороте +2 млрд
НБУ -1,7 млрд
Банки +0,8
Юрики +0,9
Нерезы +2,1

Ох уж эти нерезы, им "не интересны в этом году ОВГЗшки" и всеравно лезут)))
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