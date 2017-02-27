Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:12

Surfer написав: Офигеть , обвалисты, получающие временную выгоду от обвала гривны, за 28 лет наркоманской экономики так и не став конкурентноспособными на внешних рынках , не научившись работать, выезжая из раза в раз на курсовых аферах , делающую бедным свою раб силу, выезжающими фактически за чей то счет, пытаются обвинить стороников возврата курса, искуственно обваленной гривны сывочолым, в получении временной выгоды. Как в старые недобрые времена - Производители заднеприводного в широком смысле этого слова ЗАЗа негодуют, обязуя всех платить непомерные налоги на приобретения качественных авто. А при курсе 8 они все просто помирали , торгуя "ниже себестоимости". И чья бы мычала ? Вот они упыри как есть. Офигеть , обвалисты, получающие временную выгоду от обвала гривны, за 28 лет наркоманской экономики так и не став конкурентноспособными на внешних рынках , не научившись работать, выезжая из раза в раз на курсовых аферах , делающую бедным свою раб силу, выезжающими фактически за чей то счет, пытаются обвинить стороников возврата курса, искуственно обваленной гривны сывочолым, в получении временной выгоды. Как в старые недобрые времена - Производители заднеприводного в широком смысле этого слова ЗАЗа негодуют, обязуя всех платить непомерные налоги на приобретения качественных авто. А при курсе 8 они все просто помирали , торгуя "ниже себестоимости". И чья бы мычала ? Вот они упыри как есть.

Поки ще ранок. Дозволю собі офтоп.Не рівняйте все під одну гребінку.Ви непевне думаєте, що будь яка країна із розпростертими обіймами готова прийняти наш експорт і сказати давайте ще. Ви глибоко помиляєтесь! Всюди стоять загороджувальні бар'єри. Від наявності сертифікатів GLOBALG.A.P. (для дрібних фірм) до квот на ввезення та загороджувальних мит (для великих). По деяким товарам навіть якщо курс буде 40 - це не призведе до суттєвого росту експорту, а тільки збільшить доходи експортерів. Ну і щоб ріс експорт - потрібно більше вробляти. А хто готовий збільшувати виробництво в час нестабільності та воєнних дій та під час виборів нового президента? От вам і відповідь на ваше запитання.Так, звичайно є винятки у вигляді певних власників бізнесів які просто подвоїли чи потроїли свої доходи при рості курсу. Але це питання складне. Адже воно рано чи пізно приведе нас до того, що будь який інвестор вибираючи чи реінвестувати прибуток у виробництво чи просто його захомячити, спочатку дивиться на ситуацію в країні.Я згідний із вами, що девальвація із 8 до 28 була занадто великою. Але ми вже її відіграли.Все забудьте! Зараз нові реалії і вони прямо прив'язані до теперішнього курсу валют.