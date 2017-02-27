Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу... - роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!! - а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!
... скажете - то нехай ідуть вчаться....
- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
Нормальна зарплатня за некваліфіковану роботу - то оксюморон
... мене більше цікавить Ваша(та й інших) відповідь на виділене чорним...
Вчитись - це не обов'язково вступати до ВУЗу. В наш час вчитись треба безперервно, будувати відносини, в тому числі професійні, щоб не шукати некваліфіковану роботу, маючи сім' ю. Ніде за некваліфіковану роботу не заплатять "нормальну" зарплату, ніде в світі. Бо є попит і пропозиція на ринку праці, і некваліфіковану працю може запропонувати будь-хто.
Долярчик написав:- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
... мене більше цікавить Ваша(та й інших) відповідь на виділене чорним...
Та все ж просто 1 Люди не народжуються 40-ка річними і з сімєю ,а раз так, то ця людина якось давала собі раду за часів злочинних бариг.. 2 Тепер при владі свої зелені, тому а - сорокарічний з сімєю визначає де найбільше голосів було віддано за зеленського б - хапає в охапку себе і сімю і негайно переміщається в те місце 3 так як там при владі всі свої...то ті хто за цих своїх голосували - отримають можливість безпроблемно прогодувати себе і свою сімю на посаді якогось зам міністра...чи кого там ще потрребують..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу... - роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!! - а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!
... скажете - то нехай ідуть вчаться....
- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
Нормальна зарплатня за некваліфіковану роботу - то оксюморон
Вчитись - це не обов'язково вступати до ВУЗу. В наш час вчитись треба безперервно, будувати відносини, в тому числі професійні, щоб не шукати некваліфіковану роботу, маючи сім' ю. Ніде за некваліфіковану роботу не заплатять "нормальну" зарплату, ніде в світі. Бо є попит і пропозиція на ринку праці, і некваліфіковану працю може запропонувати будь-хто.
Я вот тоже хотел сказать, как раз если тебе 40+ и у тебя уже есть семья, то учится новым специальностям как раз намного проще... Дома уже все устаканено, дети уже более менее самостоятельные, все все понимают, найти время всегда можно. У меня сейчас много знакомых (и я в том числе начинают повторно учиться - или что-то новое осваивать или повышать квалификацию, или просто "освежать" старые знания, так как многое меняется лет за 10). Faceless прав. В наше время учиться нужно постоянно. Было бы желание...