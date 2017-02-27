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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3883388438853886

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  Faceless написав:
Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу...
- роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!!
- а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!

... скажете - то нехай ідуть вчаться....

- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
Нормальна зарплатня за некваліфіковану роботу - то оксюморон

... мене більше цікавить Ваша(та й інших) відповідь на виділене чорним... :?:

Вчитись - це не обов'язково вступати до ВУЗу. В наш час вчитись треба безперервно, будувати відносини, в тому числі професійні, щоб не шукати некваліфіковану роботу, маючи сім' ю.
Ніде за некваліфіковану роботу не заплатять "нормальну" зарплату, ніде в світі. Бо є попит і пропозиція на ринку праці, і некваліфіковану працю може запропонувати будь-хто.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:10

  Долярчик написав:
Долярчик написав:- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
... мене більше цікавить Ваша(та й інших) відповідь на виділене чорним... :?:
Та все ж просто
1 Люди не народжуються 40-ка річними і з сімєю ,а раз так, то ця людина якось давала собі раду за часів злочинних бариг..
2 Тепер при владі свої зелені, тому
а - сорокарічний з сімєю визначає де найбільше голосів було віддано за зеленського
б - хапає в охапку себе і сімю і негайно переміщається в те місце
3 так як там при владі всі свої...то ті хто за цих своїх голосували - отримають можливість безпроблемно прогодувати себе і свою сімю на посаді якогось зам міністра...чи кого там ще потрребують..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:14

  Faceless написав:
  Faceless написав:
Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу...
- роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!!
- а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!

... скажете - то нехай ідуть вчаться....

- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
Нормальна зарплатня за некваліфіковану роботу - то оксюморон


Вчитись - це не обов'язково вступати до ВУЗу. В наш час вчитись треба безперервно, будувати відносини, в тому числі професійні, щоб не шукати некваліфіковану роботу, маючи сім' ю.
Ніде за некваліфіковану роботу не заплатять "нормальну" зарплату, ніде в світі. Бо є попит і пропозиція на ринку праці, і некваліфіковану працю може запропонувати будь-хто.


Я вот тоже хотел сказать, как раз если тебе 40+ и у тебя уже есть семья, то учится новым специальностям как раз намного проще... Дома уже все устаканено, дети уже более менее самостоятельные, все все понимают, найти время всегда можно.
У меня сейчас много знакомых (и я в том числе начинают повторно учиться - или что-то новое осваивать или повышать квалификацию, или просто "освежать" старые знания, так как многое меняется лет за 10).
Faceless прав. В наше время учиться нужно постоянно.
Было бы желание...
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