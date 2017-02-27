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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3881388238833884

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:31

  zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:На сегодня после погашения на 2,149 и размещения на 4,130 млрд.грн, изменения следующие

НБУ -1,7 млрд
Банки +2,3 млрд
Юрики +0,9 млрд
Физики -0,1 млрд

Нерезы +0,5 млрд.


Данные на утро сегодня.
НБУ - 0
Банки -1,5 млрд
Юрики - 0
Физики - 0

Нерезы +1,6 млрд
-----------------
За эту неделю получается общий прирост ОВГЗ в обороте +2 млрд
НБУ -1,7 млрд
Банки +0,8
Юрики +0,9
Нерезы +2,1


эта музыка будет вечной если я заменю батарейки (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Данные на утро сегодня.
НБУ - 0
Банки -1,5 млрд
Юрики - 0
Физики - 0

Нерезы +1,6 млрд
-----------------
За эту неделю получается общий прирост ОВГЗ в обороте +2 млрд
НБУ -1,7 млрд
Банки +0,8
Юрики +0,9
Нерезы +2,1

Ох уж эти нерезы, им "не интересны в этом году ОВГЗшки" и всеравно лезут)))
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:43

Харьков 24.35 - 24.45
Сумы 24.25 - 24.50
Полтава 24.33 - 24.47
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:52

Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок за депозитами у 2020 році до 1% у валюті й нижче 10% у гривні

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/641129.html

Держбанки оголосили про зниження ставок по іпотеці до 15% річних
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:13

Курси на зараз - майже все червоне


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
Знову впали копійок на 5-10.

13.02.2020 17:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:34

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 64 719,26187316(63 194,24146562 + 1 525,02040754) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 15 022(13 290 + 1 732) млн.
Овернайти підросли трохи більше коррахунків.

Загальна добова ліквідність 64 719,26 + 15 022 - 0 = 79 741,26(76 484,24 + 3 257,02) млн. гривень.

Загально добова ліквідність виросла!

НБУ додав 978,89 млн.грн. ліквідності купивши десь всього 40 млн.долярів. Та вчора посприяло Казначейство додавши аж 3,7 млрд.грн. На те Інкасаця миттево зʼїла більше третини від доданого. Вона знову додала готівки в оббіг, знизивши коррахунки. Та й і Інші щось там несуттєво забрали.


Коррахунки виросли. Овернайти виросли. Зрозуміло, що і Загально добова виросла. :!:

Цікавина :idea: Сьогодні зʼявились нові нормативи резервування. Вони с 10.02.2020 виросли на 4,118 млрд. грн. і склали 60408,74 млн.грн.

Мабуть змога підвищити рівень валютної позиції вдвічі дає себе знати. Та й непонятки з рістом коррахунків за рахунок овернайтів якраз в цей час стають зрозумілими. Та вже сьогодні дохідна частина ліквідності збільшилась більше за коррахунки.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Запитайте у бізнесу на скільки вони конкурентні на зовнішніх ринках? Велика частина нашого експорту була за рахунок демпінгу та високих цін на ринках продукції?
Запитайте у бізнесу, як при гострому кадровому голоді платити гідні зарплати працівникам які виросли при курсі 28, а зараз курс 24?
Запитайте у бізнесу яким чином вони можуть захистити внутрішній ринок від іноземного виробника якщо 90% високотехнологічного обладнання яке необхідно для виробництва продукції виготовляється не в Україні і поступає сюди із 5-10% націнкою (ми країна 3-го світу і це плата за ризик)?
Запитайте у бізнесу як їм конкурувати із іноземним виробником в процесі оновлення основних фондів при наших кредитах у 15-20%?
"Не кажіть гоп поки не перескочите". Процес експорту інерційний (контракти). Дайте хоча б два квартали 2020 року пройде. От тоді і повернемось до розмови. Якраз приблизно рік буде як курс нижчий за 25 грн.


Якщо наші бізнесмени можуть конкурувати тільки за рахунок у 3-5 рази нижчої зарплати, то навіщо здався такий бізнес? Не стане їх, прийдуть інші.

Про зарплати взагалі не зрозуміло. Коли гривня девальвує, то ніхто не спішить підвищувати зарплати, бо "ми ж у гривні все рахуємо". Рахуйте в гривні й тоді, коли є невелика ревальвація.

Про обладнання теж щось суперечливе. Воно ж теж дешевшає при ревальвації.

Високі кредитні ставки якраз є наслідком постійної девальвації гривні. Тому першочергове завдання для фундаменту довгострокового розвитку економіки - стабільна національна валюта.

Основна причина падіння українського екпорту полягає в кризових явищах у світовій економіці, а не ревальвації гривні.

Повторюю, нема прикладів успішних країн з валютою, що постійно девальвує, як і країн, де локомотивом економіки є сільське господарство. Радше навпаки, економіка США, Швейцарії цілком добре почувається в останні роки, незважаючи на зміцнення їх валют
kmm3
 
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