Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:52

Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок за депозитами у 2020 році до 1% у валюті й нижче 10% у гривні

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/641129.html



Держбанки оголосили про зниження ставок по іпотеці до 15% річних

