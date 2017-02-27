Вітаюсь совсіма. 11:00 Знову впали копійок на 5-10.
13.02.2020 17:00
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 15 022(13 290 + 1 732) млн. Овернайти підросли трохи більше коррахунків.
Загальна добова ліквідність 64 719,26 + 15 022 - 0 = 79 741,26(76 484,24 + 3 257,02) млн. гривень.
Загально добова ліквідність виросла!
НБУ додав 978,89 млн.грн. ліквідності купивши десь всього 40 млн.долярів. Та вчора посприяло Казначейство додавши аж 3,7 млрд.грн. На те Інкасаця миттево зʼїла більше третини від доданого. Вона знову додала готівки в оббіг, знизивши коррахунки. Та й і Інші щось там несуттєво забрали.
Коррахунки виросли. Овернайти виросли. Зрозуміло, що і Загально добова виросла.
Цікавина Сьогодні зʼявились нові нормативи резервування. Вони с 10.02.2020 виросли на 4,118 млрд. грн. і склали 60408,74 млн.грн.
Мабуть змога підвищити рівень валютної позиції вдвічі дає себе знати. Та й непонятки з рістом коррахунків за рахунок овернайтів якраз в цей час стають зрозумілими. Та вже сьогодні дохідна частина ліквідності збільшилась більше за коррахунки.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Realist написав:Запитайте у бізнесу на скільки вони конкурентні на зовнішніх ринках? Велика частина нашого експорту була за рахунок демпінгу та високих цін на ринках продукції? Запитайте у бізнесу, як при гострому кадровому голоді платити гідні зарплати працівникам які виросли при курсі 28, а зараз курс 24? Запитайте у бізнесу яким чином вони можуть захистити внутрішній ринок від іноземного виробника якщо 90% високотехнологічного обладнання яке необхідно для виробництва продукції виготовляється не в Україні і поступає сюди із 5-10% націнкою (ми країна 3-го світу і це плата за ризик)? Запитайте у бізнесу як їм конкурувати із іноземним виробником в процесі оновлення основних фондів при наших кредитах у 15-20%? "Не кажіть гоп поки не перескочите". Процес експорту інерційний (контракти). Дайте хоча б два квартали 2020 року пройде. От тоді і повернемось до розмови. Якраз приблизно рік буде як курс нижчий за 25 грн.
Якщо наші бізнесмени можуть конкурувати тільки за рахунок у 3-5 рази нижчої зарплати, то навіщо здався такий бізнес? Не стане їх, прийдуть інші.
Про зарплати взагалі не зрозуміло. Коли гривня девальвує, то ніхто не спішить підвищувати зарплати, бо "ми ж у гривні все рахуємо". Рахуйте в гривні й тоді, коли є невелика ревальвація.
Про обладнання теж щось суперечливе. Воно ж теж дешевшає при ревальвації.
Високі кредитні ставки якраз є наслідком постійної девальвації гривні. Тому першочергове завдання для фундаменту довгострокового розвитку економіки - стабільна національна валюта.
Основна причина падіння українського екпорту полягає в кризових явищах у світовій економіці, а не ревальвації гривні.
Повторюю, нема прикладів успішних країн з валютою, що постійно девальвує, як і країн, де локомотивом економіки є сільське господарство. Радше навпаки, економіка США, Швейцарії цілком добре почувається в останні роки, незважаючи на зміцнення їх валют
Realist написав:Запитайте у бізнесу на скільки вони конкурентні на зовнішніх ринках? Велика частина нашого експорту була за рахунок демпінгу та високих цін на ринках продукції? Запитайте у бізнесу, як при гострому кадровому голоді платити гідні зарплати працівникам які виросли при курсі 28, а зараз курс 24? Запитайте у бізнесу яким чином вони можуть захистити внутрішній ринок від іноземного виробника якщо 90% високотехнологічного обладнання яке необхідно для виробництва продукції виготовляється не в Україні і поступає сюди із 5-10% націнкою (ми країна 3-го світу і це плата за ризик)? Запитайте у бізнесу як їм конкурувати із іноземним виробником в процесі оновлення основних фондів при наших кредитах у 15-20%? "Не кажіть гоп поки не перескочите". Процес експорту інерційний (контракти). Дайте хоча б два квартали 2020 року пройде. От тоді і повернемось до розмови. Якраз приблизно рік буде як курс нижчий за 25 грн.
Якщо наші бізнесмени можуть конкурувати тільки за рахунок у 3-5 рази нижчої зарплати, то навіщо здався такий бізнес? Не стане їх, прийдуть інші.
Про зарплати взагалі не зрозуміло. Коли гривня девальвує, то ніхто не спішить підвищувати зарплати, бо "ми ж у гривні все рахуємо". Рахуйте в гривні й тоді, коли є невелика ревальвація.
Про обладнання теж щось суперечливе. Воно ж теж дешевшає при ревальвації.
Високі кредитні ставки якраз є наслідком постійної девальвації гривні. Тому першочергове завдання для фундаменту довгострокового розвитку економіки - стабільна національна валюта.
Основна причина падіння українського екпорту полягає в кризових явищах у світовій економіці, а не ревальвації гривні.
Повторюю, нема прикладів успішних країн з валютою, що постійно девальвує, як і країн, де локомотивом економіки є сільське господарство. Радше навпаки, економіка США, Швейцарії цілком добре почувається в останні роки, незважаючи на зміцнення їх валют
Поддерживаю Realistа. Он хорошо разбирается в вопросах украинского экспорта, в отличие от финансистов, оторванных от реальности.
На моем примере. Экспорт заглох с 2014 года. До этого экспортировали в Польшу в течении 6 лет. Товар с невысокой степенью переработки. Основное сырье для товара поставляется государственной монополией, которая просто охуела от жадности. Ее цены на сырье практически сравнялись с ценами на готовую продукцию из него на местном рынке в ЕС. Как такое может произойти? Оказывается это все давно описано у Макконела в Экономиксе. Государственная монополия с ее завышенными ценами на обычное некритичное сырье это самое большое зло для бизнеса и для народа.
В итоге официальный экспорт по Украине сник. По отзывам импортеров в Польшу пошла контрабанда из ворованного украинского сырья. Потому что по тем неадекватным монопольным государственным ценам на сырье, повторюсь, дальнейшая переработка не имеет экономического смысла.
Товар мой также можно отнести к таким, что главным конкурентным его преимуществом является все-таки его цена по сравнению с поставщиками из других стран. Причина - украинское сырье низкокачественное и с этим сложно бороться.
Zebra написав:Усреднение погубило больше евреев, чем Гитлер (с)
не проще сразу на 1.05 взять?
усереднення в правильних руках - нормальна тактика, а всяких оналітєгів губить низька кваліфікація та просто хотілки, ... нуу, ви в курсі
Як там прогнози по "бутерінкє" поживають?
По-перше оффтопите із криптою, … а по-друге до вас дуже погано доходить, якщо є якісь питання по моєму аналізу, то цитуйте, а не пустозвоньте. З прогнозами і фінансовою компетентністю у мене все нормально, … а вам би не завадило писати просто свої думки, якщо не бажаєте інформувати про рух зі своїми позиціями, … але точно не закликати до дій зі своїми кАтлєтами інших форумчан, т.я. в фінансовому світі це некоректно, і саме головне, коли в автора ракет уже довго туго із точністю вангування, … і стосовно вашої вищезазначеної критики усереднення по євровалюті, така тактика навіть в дурних руках краща, чим пропонована вами іраціональщина на крипті => тримати до просадки в 10 разів, а потім підганяти нову кАтлєту в тому ж розмірі в просівшу позицію, тобто по факту => далекість із контролем ризиків та величезний злив депозиту
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 14 лют, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані