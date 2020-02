Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:35

Petro2004 написав: centurionus написав: Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок за депозитами у 2020 році до 1% у валюті й нижче 10% у гривні

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/641129.html



Що у них в голові? Хочуть щоб люди забрали свої гривні з депозитів? Куди вони хочуть спрямувати потік гривні на купівлю: $, бетону, бізнесу?



Им же кредитование надо запустить от 10%, потому все логично.

"The quieter you become, the more you are able to hear"