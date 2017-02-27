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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3883388438853886>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.02.2020..................24,4409
Гривна укрепилась почти на 4 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же начали постепенно сужать спред снизу. К 10-30 биды поднялись на копейку, а спред сузился до 2-х копеек. После 11 опустились на копейку, а около 12 вернулись обратно. Любители стабильности могут быть довольны - динамики нет :)
НБУ вчера купил 40 млн.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Источником ликвидности выступили казначейство и НБУ, а противостояли им депосертификаты и обналичивание.

Продажа валюты на МБ в среду немного выросла с 420 до 441.1 млн.
Эти обороты чистые, спрос увеличился существенно с 360 до 441.1 млн.
Обращает на себя внимание резкое увеличение клиентских операций. Объем как покупки, так и продажи увеличился более, чем вдвое, превысив объем межбанковского рынка. Насколько я понимаю эту статистику, "лишние" примерно 450 млн. были закрыты внутри банков(ка?). О природе этой аномалии можно строить много версий, но остатки банковской тайны информацию получить не позволят.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:Якщо наші бізнесмени можуть конкурувати тільки за рахунок у 3-5 рази нижчої зарплати, то навіщо здався такий бізнес? Не стане їх, прийдуть інші.


Писати банальності можна. Особливо, коли маєш чіткі відповіді на деякі питання, наприклад:

1. Що заважає отим "іншим" прийти зараз?
2. Як позбутися того, що є відповіддю на п. 1?
3. Хто має годувати "їх" робітників у період, коли "їх" вже не стане, а "інші" ще не прийдуть?
4. Чм вміють робітники з п. 3 робити щось корисне для потенційних "інших"? Якщо ні, чи здатні вони перевчитися в розумні строки? За чий рахунок це має відбуватися?

Без відповідей на ці питання (та на багато інших суміжних) Ваша репліка схожа на недолуге "махання шашкою".

І для повного розуміння: я не закликаю до консервування ситуації. Я за чітке розуміння, чим вона є і як з неї виходити.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Поддерживаю Realistа. Он хорошо разбирается в вопросах украинского экспорта, в отличие от финансистов, оторванных от реальности.

На моем примере. Экспорт заглох с 2014 года. До этого экспортировали в Польшу в течении 6 лет. Товар с невысокой степенью переработки. Основное сырье для товара поставляется государственной монополией, которая просто охуела от жадности. Ее цены на сырье практически сравнялись с ценами на готовую продукцию из него на местном рынке в ЕС. Как такое может произойти? Оказывается это все давно описано у Макконела в Экономиксе. Государственная монополия с ее завышенными ценами на обычное некритичное сырье это самое большое зло для бизнеса и для народа.

В итоге официальный экспорт по Украине сник. По отзывам импортеров в Польшу пошла контрабанда из ворованного украинского сырья. Потому что по тем неадекватным монопольным государственным ценам на сырье, повторюсь, дальнейшая переработка не имеет экономического смысла.

Товар мой также можно отнести к таким, что главным конкурентным его преимуществом является все-таки его цена по сравнению с поставщиками из других стран. Причина - украинское сырье низкокачественное и с этим сложно бороться.

Дивина та й годі :)
Ви пропонуєте не ліквідацію монополій, а девальвацію як вирішення проблеми конкурентоспроможності. До речі, дірявий кордон теж є однією з основних проблем економіки України. Зелені поки що діють у правильному напрямі
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:27

  centurionus написав:
Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок за депозитами у 2020 році до 1% у валюті й нижче 10% у гривні

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/641129.html

Що у них в голові? Хочуть щоб люди забрали свої гривні з депозитів? Куди вони хочуть спрямувати потік гривні на купівлю: $, бетону, бізнесу?
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Писати банальності можна. Особливо, коли маєш чіткі відповіді на деякі питання, наприклад:

1. Що заважає отим "іншим" прийти зараз?
2. Як позбутися того, що є відповіддю на п. 1?
3. Хто має годувати "їх" робітників у період, коли "їх" вже не стане, а "інші" ще не прийдуть?
4. Чм вміють робітники з п. 3 робити щось корисне для потенційних "інших"? Якщо ні, чи здатні вони перевчитися в розумні строки? За чий рахунок це має відбуватися?

Без відповідей на ці питання (та на багато інших суміжних) Ваша репліка схожа на недолуге "махання шашкою".

І для повного розуміння: я не закликаю до консервування ситуації. Я за чітке розуміння, чим вона є і як з неї виходити.

1. Складно заходити, коли ніша зайнята. Якщо ніша звільниться, то легше буде її зайняти. А може не все так критично, як намагаються подати?
2. Реформа судової і податкової системи.
3. Самі прогодуються. Це нормальний процес в ринковій економіці, одні банкрутують, інші відкриваються. Не повинно майже все населення бути заручником дуже обмеженого кола "підприємців", які не можуть пристосуватись.
4. Їм доведеться. За власний рахунок
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:35

  Petro2004 написав:
  centurionus написав:
Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок за депозитами у 2020 році до 1% у валюті й нижче 10% у гривні

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/641129.html

Що у них в голові? Хочуть щоб люди забрали свої гривні з депозитів? Куди вони хочуть спрямувати потік гривні на купівлю: $, бетону, бізнесу?


Им же кредитование надо запустить от 10%, потому все логично.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:42

  Petro2004 написав:
  centurionus написав:
Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок за депозитами у 2020 році до 1% у валюті й нижче 10% у гривні

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/641129.html

Що у них в голові? Хочуть щоб люди забрали свої гривні з депозитів? Куди вони хочуть спрямувати потік гривні на купівлю: $, бетону, бізнесу?


А в деяких країнах ЄС взагалі без голови, мабуть :)
З великих сум на рахунках вони ЗНІМАЮТЬ до 0,5%!
В Польщі 3% річних дають тільки на 3-4 місяці, щоб заманити клієнта. Стандартна ставка 0,5-1%. Так що все абсолютно правильно роблять у цьому напрямі. Сподіваюсь, що у питанні Донбасу Зеленський також підведе суспільну думку до того, що з ними жити разом неможливо і конфлікт заморозять. Тоді, разом зі зниженням вартості кредитних ресурсів, оздоровленням оподаткування, порядку на митниці, нас чекає економічний бум
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:нас чекає економічний бум

... а ще пів року тому, ніхто не вірив, що кредити/іпотеки можуть справді дійти до 11-13%!!!
... але, вже по-трохи бачать, що Зе - старається!!!

- думаю, що от скоро весна..... і таки ще й "саджати будуть!"

- тож, як то кажуть: - далі буде ЦІКАВІШЕ! Не перемикайте! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:11

Долярчик
Тут на форумі переважна більшість доларохом'яків, а абсолютна більшість має заощадження, тому особливої радості від нормалізації депозитних ставок і ревальвації гривні не буде :)
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:20

кто сег. возьмёт ипотеку, то тот может не плохо заработать. сег. пока жильё не поднялось в цене надо брать ипотеку, а через год продать его на пике спроса и заработать 100% годовых.
уверен, что пирамида с ипотекой максимум на пять лет. далее кто не погасит или не избавится от жилья будет вечным плательщиком перед банком.
там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу. а она может три года быть на уровне 10%, а потом шарахнуть и 50%
а что бы не хватило средств на защиту и адвокатов, то внесите обязательно первоначально 20%, т.е те деньги которые лежали у вас под матрасом на - чёрный день. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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