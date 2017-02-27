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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:20
kmm3 написав:
1. Складно заходити, коли ніша зайнята. Якщо ніша звільниться, то легше буде її зайняти. А може не все так критично, як намагаються подати?
Да кому интересно в наш бардак "заходити" ?
Вот год назад ребята хотели небольшой заводик в Украине построить, чтоб был в связке с другими заводами зарубежом. К концу прошлого года решили строить в Польше, т.к. при падении курса с 28 до 23,5 завод в Украине обошёлся бы +15% сметы, в перспективе тот же негатив в отношении себестоимости продукции. Про "земельный вопрос" вообще говорить не о чем
Так что с учётом кто сейчас здесь у власти и какой их уровень интеллекта в управлении - правильное решение.....
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:25
Игорь Алексеевич написав:
кто сег. возьмёт ипотеку, то тот может не плохо заработать. сег. пока жильё не поднялось в цене надо брать ипотеку, а через год продать его на пике спроса и заработать 100% годовых.
уверен, что пирамида с ипотекой максимум на пять лет. далее кто не погасит или не избавится от жилья будет вечным плательщиком перед банком.
там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу. а она может три года быть на уровне 10%, а потом шарахнуть и 50%
а что бы не хватило средств на защиту и адвокатов, то внесите обязательно первоначально 20%, т.е те деньги которые лежали у вас под матрасом на - чёрный день.
Если нет четко зафиксированной ставки, то это капкан. Называет взять и отдать все что есть и еще наперед какому-то дяде.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:27
Игорь Алексеевич написав:
там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу.
така приписка вже зараз є присутня в багатьох депозитних договорах!
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greenozon
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:29
kmm3 написав:Долярчик
Тут на форумі переважна більшість доларохом'яків, а абсолютна більшість має заощадження, тому особливої радості від нормалізації депозитних ставок і ревальвації гривні не буде
... стимулюють вкладати нахом'ячене в нерухомість..... бізнеса......- відкривати заводи/фабрички.... давати людям робочі місця і європейські зарплати!
Зробимо ЦЕ разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:34
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу.
така приписка вже зараз є присутня в багатьох депозитних договорах!
про ипотеку я знаю всё и даже больше, чем др. я с укрсибом с 14 года судился по вал.ипотеке 4 года. там просто мраки были в договорах. после решили пойти на мировое соглашение.
в 14 году думад пипец - потерял все средств из за этой ипотеке, а после того как начал судиться и подписали мировую, то в 18году посчитал, то получается за все годы ушёл в небольшой даже плюс.
хотя кто брал ипотеку в 05 году
и избавился от недвиги в начале [b]08г
[/b], то там народ не плохо заработал на стоимости жилья. исправил
ипотека не 15 -18г., а в в 05 - 08 годах.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:48
TylerTruman_
по эфиру проспорил зебре, как теперь не изворачивайся и не лепи умняк в финансовых кругах
а шо делать?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:51
Долярчик написав: kmm3 написав:Долярчик
Тут на форумі переважна більшість доларохом'яків, а абсолютна більшість має заощадження, тому особливої радості від нормалізації депозитних ставок і ревальвації гривні не буде
... стимулюють вкладати нахом'ячене в нерухомість..... бізнеса......- відкривати заводи/фабрички.... давати людям робочі місця і європейські зарплати!
Зробимо ЦЕ разом!
Балбес!
Ти хоч розумієш, що тебе вже роздягли? Зрозумієш, мабудь, коли гвалтувати почнуть?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:14
change_pm написав: Долярчик написав: kmm3 написав:Долярчик
Тут на форумі переважна більшість доларохом'яків, а абсолютна більшість має заощадження, тому особливої радості від нормалізації депозитних ставок і ревальвації гривні не буде
... стимулюють вкладати нахом'ячене в нерухомість..... бізнеса......- відкривати заводи/фабрички.... давати людям робочі місця і європейські зарплати!
Зробимо ЦЕ разом!
Балбес!
Ти хоч розумієш, що тебе вже роздягли? Зрозумієш, мабудь, коли гвалтувати почнуть?
... не можна роздіти голого!
(якого, за всі роки Незалежності України роздягали! )
- не даремно кажуть, що хом'яки, які понахом'ячували чесним/нечесним шляхом - трісуться за своє майно перед правлінням Зе!
- а простим-пересічним - немає чого дуже втрачати і вони дуууууууууже хочуть змін!!!
- тому НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ і вірять і бачать, що Зе - таки старається і, навіть, в нього дещо по-трохи починає виходити!!!
п. с.
...і зі сторони сходу і Криму - нас вже роками гвалтують! - а як Зе це припине, то хіба не краще він зробить?
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:25
headshaker написав: kmm3 написав:
Якщо наші бізнесмени можуть конкурувати тільки за рахунок у 3-5 рази нижчої зарплати, то навіщо здався такий бізнес? Не стане їх, прийдуть інші
.
Писати банальності можна. Особливо, коли маєш чіткі відповіді на деякі питання, наприклад:
1. Що заважає отим "іншим
" прийти зараз?
2. Як позбутися того, що є відповіддю на п. 1?
3. Хто має годувати "їх
" робітників у період, коли "їх
" вже не стане, а "інші
" ще не прийдуть?
4. Чм вміють робітники з п. 3 робити щось корисне для потенційних "інших
"? Якщо ні, чи здатні вони перевчитися в розумні строки? За чий рахунок це має відбуватися?
Без відповідей на ці питання (та на багато інших суміжних) Ваша репліка схожа на недолуге "махання шашкою".
І для повного розуміння: я не закликаю до консервування ситуації. Я за чітке розуміння, чим вона є і як з неї виходити.
С либеральной точки зрения, достаточно просто не вмешиваться в естественный ход событий. Со временем рынок все расставит на свои места.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:36
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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