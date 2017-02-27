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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3884388538863887>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:20

  kmm3 написав:1. Складно заходити, коли ніша зайнята. Якщо ніша звільниться, то легше буде її зайняти. А може не все так критично, як намагаються подати?


Да кому интересно в наш бардак "заходити" ?
Вот год назад ребята хотели небольшой заводик в Украине построить, чтоб был в связке с другими заводами зарубежом. К концу прошлого года решили строить в Польше, т.к. при падении курса с 28 до 23,5 завод в Украине обошёлся бы +15% сметы, в перспективе тот же негатив в отношении себестоимости продукции. Про "земельный вопрос" вообще говорить не о чем :oops: Так что с учётом кто сейчас здесь у власти и какой их уровень интеллекта в управлении - правильное решение.....
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:25

  Игорь Алексеевич написав:кто сег. возьмёт ипотеку, то тот может не плохо заработать. сег. пока жильё не поднялось в цене надо брать ипотеку, а через год продать его на пике спроса и заработать 100% годовых.
уверен, что пирамида с ипотекой максимум на пять лет. далее кто не погасит или не избавится от жилья будет вечным плательщиком перед банком.
там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу. а она может три года быть на уровне 10%, а потом шарахнуть и 50%
а что бы не хватило средств на защиту и адвокатов, то внесите обязательно первоначально 20%, т.е те деньги которые лежали у вас под матрасом на - чёрный день. :P

Если нет четко зафиксированной ставки, то это капкан. Называет взять и отдать все что есть и еще наперед какому-то дяде.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу.


така приписка вже зараз є присутня в багатьох депозитних договорах!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:29

  kmm3 написав:Долярчик
Тут на форумі переважна більшість доларохом'яків, а абсолютна більшість має заощадження, тому особливої радості від нормалізації депозитних ставок і ревальвації гривні не буде :)

... стимулюють вкладати нахом'ячене в нерухомість..... бізнеса......- відкривати заводи/фабрички.... давати людям робочі місця і європейські зарплати!
Зробимо ЦЕ разом! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:34

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу.


така приписка вже зараз є присутня в багатьох депозитних договорах!


про ипотеку я знаю всё и даже больше, чем др. я с укрсибом с 14 года судился по вал.ипотеке 4 года. там просто мраки были в договорах. после решили пойти на мировое соглашение.
в 14 году думад пипец - потерял все средств из за этой ипотеке, а после того как начал судиться и подписали мировую, то в 18году посчитал, то получается за все годы ушёл в небольшой даже плюс.

хотя кто брал ипотеку в 05 году и избавился от недвиги в начале [b]08г[/b], то там народ не плохо заработал на стоимости жилья. :roll:

исправил ипотека не 15 -18г., а в в 05 - 08 годах.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:48

TylerTruman_
по эфиру проспорил зебре, как теперь не изворачивайся и не лепи умняк в финансовых кругах :mrgreen:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:51

  Долярчик написав:
  kmm3 написав:Долярчик
Тут на форумі переважна більшість доларохом'яків, а абсолютна більшість має заощадження, тому особливої радості від нормалізації депозитних ставок і ревальвації гривні не буде :)

... стимулюють вкладати нахом'ячене в нерухомість..... бізнеса......- відкривати заводи/фабрички.... давати людям робочі місця і європейські зарплати!
Зробимо ЦЕ разом! :D


Балбес! :) Ти хоч розумієш, що тебе вже роздягли? Зрозумієш, мабудь, коли гвалтувати почнуть?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:14

... за крок до перевороту думок ©

  change_pm написав:
  Долярчик написав:
  kmm3 написав:Долярчик
Тут на форумі переважна більшість доларохом'яків, а абсолютна більшість має заощадження, тому особливої радості від нормалізації депозитних ставок і ревальвації гривні не буде :)

... стимулюють вкладати нахом'ячене в нерухомість..... бізнеса......- відкривати заводи/фабрички.... давати людям робочі місця і європейські зарплати!
Зробимо ЦЕ разом! :D


Балбес! :) Ти хоч розумієш, що тебе вже роздягли? Зрозумієш, мабудь, коли гвалтувати почнуть?

... не можна роздіти голого! :mrgreen: (якого, за всі роки Незалежності України роздягали! )
- не даремно кажуть, що хом'яки, які понахом'ячували чесним/нечесним шляхом - трісуться за своє майно перед правлінням Зе!
- а простим-пересічним - немає чого дуже втрачати і вони дуууууууууже хочуть змін!!!
- тому НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ і вірять і бачать, що Зе - таки старається і, навіть, в нього дещо по-трохи починає виходити!!!

п. с.
...і зі сторони сходу і Криму - нас вже роками гвалтують! - а як Зе це припине, то хіба не краще він зробить?
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:25

  headshaker написав:
  kmm3 написав:Якщо наші бізнесмени можуть конкурувати тільки за рахунок у 3-5 рази нижчої зарплати, то навіщо здався такий бізнес? Не стане їх, прийдуть інші.


Писати банальності можна. Особливо, коли маєш чіткі відповіді на деякі питання, наприклад:

1. Що заважає отим "іншим" прийти зараз?
2. Як позбутися того, що є відповіддю на п. 1?
3. Хто має годувати "їх" робітників у період, коли "їх" вже не стане, а "інші" ще не прийдуть?
4. Чм вміють робітники з п. 3 робити щось корисне для потенційних "інших"? Якщо ні, чи здатні вони перевчитися в розумні строки? За чий рахунок це має відбуватися?

Без відповідей на ці питання (та на багато інших суміжних) Ваша репліка схожа на недолуге "махання шашкою".

І для повного розуміння: я не закликаю до консервування ситуації. Я за чітке розуміння, чим вона є і як з неї виходити.

С либеральной точки зрения, достаточно просто не вмешиваться в естественный ход событий. Со временем рынок все расставит на свои места.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:36

... маленький оф-топчик не по темі)))... хоча про фінанси!

Зображення
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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