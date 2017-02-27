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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:42
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kravchukmv1987
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:48
Долярчик написав: Долярчик написав: kmm3 написав:Долярчик
Тут на форумі переважна більшість доларохом'яків, а абсолютна більшість має заощадження, тому особливої радості від нормалізації депозитних ставок і ревальвації гривні не буде
... стимулюють вкладати нахом'ячене в нерухомість..... бізнеса......- відкривати заводи/фабрички.... давати людям робочі місця і європейські зарплати!
Зробимо ЦЕ разом!
Балбес!
Ти хоч розумієш, що тебе вже роздягли? Зрозумієш, мабудь, коли гвалтувати почнуть?
... не можна роздіти голого!
(якого, за всі роки Незалежності України роздягали! )
- не даремно кажуть, що хом'яки, які понахом'ячували чесним/нечесним шляхом - трісуться за своє майно перед правлінням Зе!
- а простим-пересічним - немає чого дуже втрачати і вони дуууууууууже хочуть змін!!!
- тому НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ і вірять і бачать, що Зе - таки старається і, навіть, в нього дещо по-трохи починає виходити!!!
п. с.
...і зі сторони сходу і Криму - нас вже роками гвалтують! - а як Зе це припине, то хіба не краще він зробить?
ДумайТЕ!©®™[/quote]
А чего мне бояться ?
То , что заработал ,СБЕРЕГАЮ в том , что хочу .
Ничего не боюсь , работаю в белую, правда ОЧЕНЬ тяжело.
" Зеленый энтероколит"хуже предыдущих.
Они просто выворачивают карманы, как урки в Кривом Рогу.
Интеллект на нуле ,ДОЛГИ нарастили , что и правнукам не рассчитаться .
И Вы не думайте что спрячетесь на первой группе.
Вас первого трахнут , как самого доступного.
Вас просто изведут !
Создадут условия , что невыгодно будет работать предпринимателем.
Кстати , уже начали.
Так что ищите себе место в Польше .....)))
Форумы тамошние подыскивайте и начинайте спрашивать , хлопцы кто шо робыть шоб 10% заробыты.
Мыслитель Вы наш .
А про Крым -ЗАБАВНО...и про Донбасс.
Вы хоть знаете что там уже два выпуска военных училищ произошло?
Они уже дааавно определились.
Бороться не за что.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:50
Долярчик
МЫНУС
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:53
headshaker написав: uaprofi написав: Realist написав:
Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол.
Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше.
Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку!
Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки.
Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23.
Невже це так важко зрозуміти?
таки надеюсь что в пятницу будет ещё около -10коп на МБ.
тогда за суб. и воск можем на нале ещё убавить около 10 коп.
ниже 24 конечно на этой недели врядли уйдём - но к лету очень желательно
желательно даже что бы было ближе к 20
и тогда можно выгодно ехать и в Турцию и в Египет!!!
З.Ы.по закону сохранения энергии если гдето черешень будет меньше тогда гдето их будет больше
и она будет дешевле и конечно больше черешень можно будет купит за 20 грн если доллар будет по 20 грн, а не по 24
это какбы и теорема и аксиома)
Конечно, будет. У соседа, к примеру. Только Вам-то что проку с того?
Весь дешевый импорт, который так манит во влажных мечтах, оплачивается, в конечном итоге, не гривнами по курсу, как это делаете Вы в магазине, а реальным долларом (евро, ...). Украина не эмитирует доллар. Она его либо зарабатывает (производство, экспорт), либо одалживает. И первое, и второе, в той мере, в какой происходит, на курс влияет одинаково. Но второе иногда приходится отдавать, раньше или позже. И если одалживание не вело к увеличению экспорта, то долгосрочные проблемы неизбежны.
Впрочем, если сомневаетесь, попробуйте взять кредит - лучше всего, наличными. Поживете несколько дней королем, ну а дальше... - какя разница, Вас ведь, похоже, не интересует, что дальше.
хорошо написали - и вроде всё правильно и даже неслабо Вам плюсиков набросали...
просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?
З.Ы.
подскажу - а черешень они купят в 2 раза меньше и во всём будет виновата какбы нацбанка)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:55
Долярчик написав: kmm3 написав:
нас чекає економічний бум
... а ще пів року тому, ніхто не вірив, що кредити/іпотеки можуть справді дійти до 11-13%!!!
А вони справді дійшли?
И Ви в це повірили?
А чого не взяли іпотеку чи кредит для бізнесу під 11-13% ?
Є хоч 1 реальний "кейс", а не маркетинговий заголовок чи слайд паверпоінту?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в П'ят 14 лют, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:56
uaprofi написав:
просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?
Уже ранее это обсуждали:
Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:58
п. с.
... просто я там доклав другий раз....
- а по першій тисячі, яку я вклав - якраз на моменті вже вийшов в ноль!
- і от, якби це була б не тисяча, а лям? - то я б вже наступного тижня отримав би 80тис грн прибутку!!!
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:59
rasmus написав: uaprofi написав:
просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?
Уже ранее это обсуждали:
Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23.
Я покупал по 28 .
Неужели Вы думаете , что они лежат замурованные в стену ?
Они как работали , так и работают.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:59
Вкладчик1234
... так кажуть, що на осінь!
- от і чекаємо осені
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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