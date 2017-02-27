Игорь Алексеевич написав:

кто сег. возьмёт ипотеку, то тот может не плохо заработать. сег. пока жильё не поднялось в цене надо брать ипотеку, а через год продать его на пике спроса и заработать 100% годовых.уверен, что пирамида с ипотекой максимум на пять лет. далее кто не погасит или не избавится от жилья будет вечным плательщиком перед банком.там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу. а она может три года быть на уровне 10%, а потом шарахнуть и 50%а что бы не хватило средств на защиту и адвокатов, то внесите обязательно первоначально 20%, т.е те деньги которые лежали у вас под матрасом на - чёрный день.