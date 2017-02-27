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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:20
kmm3 написав:
1. Складно заходити, коли ніша зайнята. Якщо ніша звільниться, то легше буде її зайняти. А може не все так критично, як намагаються подати?
Да кому интересно в наш бардак "заходити" ?
Вот год назад ребята хотели небольшой заводик в Украине построить, чтоб был в связке с другими заводами зарубежом. К концу прошлого года решили строить в Польше, т.к. при падении курса с 28 до 23,5 завод в Украине обошёлся бы +15% сметы, в перспективе тот же негатив в отношении себестоимости продукции. Про "земельный вопрос" вообще говорить не о чем
Так что с учётом кто сейчас здесь у власти и какой их уровень интеллекта в управлении - правильное решение.....
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:25
Игорь Алексеевич написав:
кто сег. возьмёт ипотеку, то тот может не плохо заработать. сег. пока жильё не поднялось в цене надо брать ипотеку, а через год продать его на пике спроса и заработать 100% годовых.
уверен, что пирамида с ипотекой максимум на пять лет. далее кто не погасит или не избавится от жилья будет вечным плательщиком перед банком.
там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу. а она может три года быть на уровне 10%, а потом шарахнуть и 50%
а что бы не хватило средств на защиту и адвокатов, то внесите обязательно первоначально 20%, т.е те деньги которые лежали у вас под матрасом на - чёрный день.
Если нет четко зафиксированной ставки, то это капкан. Называет взять и отдать все что есть и еще наперед какому-то дяде.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:27
Игорь Алексеевич написав:
там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу.
така приписка вже зараз є присутня в багатьох депозитних договорах!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:29
kmm3 написав:Долярчик
Тут на форумі переважна більшість доларохом'яків, а абсолютна більшість має заощадження, тому особливої радості від нормалізації депозитних ставок і ревальвації гривні не буде
... стимулюють вкладати нахом'ячене в нерухомість..... бізнеса......- відкривати заводи/фабрички.... давати людям робочі місця і європейські зарплати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:34
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
там 100 пудов будет указано в договоре, что процентная ставка будет меняться в зависимости от учётной ставки нбу.
така приписка вже зараз є присутня в багатьох депозитних договорах!
про ипотеку я знаю всё и даже больше, чем др. я с укрсибом с 14 года судился по вал.ипотеке 4 года. там просто мраки были в договорах. после решили пойти на мировое соглашение.
в 14 году думад пипец - потерял все средств из за этой ипотеке, а после того как начал судиться и подписали мировую, то в 18году посчитал, то получается за все годы ушёл в небольшой даже плюс.
хотя кто брал ипотеку в 05 году
и избавился от недвиги в начале [b]08г
[/b], то там народ не плохо заработал на стоимости жилья. исправил
ипотека не 15 -18г., а в в 05 - 08 годах.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:48
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по эфиру проспорил зебре, как теперь не изворачивайся и не лепи умняк в финансовых кругах
а шо делать?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:25
headshaker написав: kmm3 написав:
Якщо наші бізнесмени можуть конкурувати тільки за рахунок у 3-5 рази нижчої зарплати, то навіщо здався такий бізнес? Не стане їх, прийдуть інші
.
Писати банальності можна. Особливо, коли маєш чіткі відповіді на деякі питання, наприклад:
1. Що заважає отим "іншим
" прийти зараз?
2. Як позбутися того, що є відповіддю на п. 1?
3. Хто має годувати "їх
" робітників у період, коли "їх
" вже не стане, а "інші
" ще не прийдуть?
4. Чм вміють робітники з п. 3 робити щось корисне для потенційних "інших
"? Якщо ні, чи здатні вони перевчитися в розумні строки? За чий рахунок це має відбуватися?
Без відповідей на ці питання (та на багато інших суміжних) Ваша репліка схожа на недолуге "махання шашкою".
І для повного розуміння: я не закликаю до консервування ситуації. Я за чітке розуміння, чим вона є і як з неї виходити.
С либеральной точки зрения, достаточно просто не вмешиваться в естественный ход событий. Со временем рынок все расставит на свои места.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:53
headshaker написав: uaprofi написав: Realist написав:
Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол.
Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше.
Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку!
Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки.
Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23.
Невже це так важко зрозуміти?
таки надеюсь что в пятницу будет ещё около -10коп на МБ.
тогда за суб. и воск можем на нале ещё убавить около 10 коп.
ниже 24 конечно на этой недели врядли уйдём - но к лету очень желательно
желательно даже что бы было ближе к 20
и тогда можно выгодно ехать и в Турцию и в Египет!!!
З.Ы.по закону сохранения энергии если гдето черешень будет меньше тогда гдето их будет больше
и она будет дешевле и конечно больше черешень можно будет купит за 20 грн если доллар будет по 20 грн, а не по 24
это какбы и теорема и аксиома)
Конечно, будет. У соседа, к примеру. Только Вам-то что проку с того?
Весь дешевый импорт, который так манит во влажных мечтах, оплачивается, в конечном итоге, не гривнами по курсу, как это делаете Вы в магазине, а реальным долларом (евро, ...). Украина не эмитирует доллар. Она его либо зарабатывает (производство, экспорт), либо одалживает. И первое, и второе, в той мере, в какой происходит, на курс влияет одинаково. Но второе иногда приходится отдавать, раньше или позже. И если одалживание не вело к увеличению экспорта, то долгосрочные проблемы неизбежны.
Впрочем, если сомневаетесь, попробуйте взять кредит - лучше всего, наличными. Поживете несколько дней королем, ну а дальше... - какя разница, Вас ведь, похоже, не интересует, что дальше.
хорошо написали - и вроде всё правильно и даже неслабо Вам плюсиков набросали...
просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?
З.Ы.
подскажу - а черешень они купят в 2 раза меньше и во всём будет виновата какбы нацбанка)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:55
Долярчик написав: kmm3 написав:
нас чекає економічний бум
... а ще пів року тому, ніхто не вірив, що кредити/іпотеки можуть справді дійти до 11-13%!!!
А вони справді дійшли?
И Ви в це повірили?
А чого не взяли іпотеку чи кредит для бізнесу під 11-13% ?
Є хоч 1 реальний "кейс", а не маркетинговий заголовок чи слайд паверпоінту?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в П'ят 14 лют, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:56
uaprofi написав:
просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?
Уже ранее это обсуждали:
Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23.
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