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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:59
rasmus написав: uaprofi написав:
просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?
Уже ранее это обсуждали:
Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23.
Я покупал по 28 .
Неужели Вы думаете , что они лежат замурованные в стену ?
Они как работали , так и работают.
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холява
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:59
Вкладчик1234
... так кажуть, що на осінь!
- от і чекаємо осені
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:10
холява написав: rasmus написав: uaprofi написав:
просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?
Уже ранее это обсуждали:
Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23.
Я покупал по 28 .
Неужели Вы думаете , что они лежат замурованные в стену ?
Они как работали , так и работают.
Пусть работают и приумножаются!
Но обида то осталась!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:12
rasmus написав: холява написав: uaprofi написав:
просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?
Уже ранее это обсуждали:
Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23.
Я покупал по 28 .
Неужели Вы думаете , что они лежат замурованные в стену ?
Они как работали , так и работают.
Пусть работают и приумножаются!
Но обида то осталась!
[/quote]
Только на себя .
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холява
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:27
headshaker написав: kmm3 написав:
Якщо наші бізнесмени можуть конкурувати тільки за рахунок у 3-5 рази нижчої зарплати, то навіщо здався такий бізнес? Не стане їх, прийдуть інші
.
Писати банальності можна. Особливо, коли маєш чіткі відповіді на деякі питання, наприклад:
1. Що заважає отим "іншим
" прийти зараз?
2. Як позбутися того, що є відповіддю на п. 1?
3. Хто має годувати "їх
" робітників у період, коли "їх
" вже не стане, а "інші
" ще не прийдуть?
4. Чм вміють робітники з п. 3 робити щось корисне для потенційних "інших
"? Якщо ні, чи здатні вони перевчитися в розумні строки? За чий рахунок це має відбуватися?
Без відповідей на ці питання (та на багато інших суміжних) Ваша репліка схожа на недолуге "махання шашкою".
І для повного розуміння: я не закликаю до консервування ситуації. Я за чітке розуміння, чим вона є і як з неї виходити.
Побачите ринок робочої сили через 5 років. Підстрахує ринок ЄС. Вони з радістю наймають українців на зарплати €700-€1500.
Курс $ рухається в бік 24? На кінець лютого.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:09
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............14.02.2020............17.02.2020
дата розрахунку.............13.02.2020............14.02.2020
Євро................................26,5872.................26,4944
Долар США.......................24,4795...............24,447
После полудня доллар отыграл 0.4 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же начали постепенно сужать спред снизу. К 10-30 биды поднялись на копейку, а спред сузился до 2-х копеек. После 11 опустились на копейку, а около 12 вернулись обратно.
После полудня подросли на копейку, а перед обедом еще на полкопейки. После обеда еще дважды поднимались на полкопейки, а перед самой фиксацией официального курса расширили спред на полкопейки вниз.
Официальный курс встретили котировками 24.4500 - 24.4750. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на копейку относительно вчерашнего закрытия. Вся дневная динамика уложилась в 3.5 копейки. Второй день боковика с признаками рукотворности.
Активные торги завершились достаточно рано, что характерно для пятницы. Подавляющее большинство серьезных сделок было совершено до обеда.
Этот день в истории:
2019 - 27.1600 (+7) -272
2018 - 26.6548 (-4) -221
2017 - 27.2305 (+7)
2016 - 26.1474 (+6)
Еще раз напомню, что в понедельник США празднуют Президентский день. Торговать МБ будет завтраками.
Востаннє редагувалось Сибарит
в П'ят 14 лют, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:09
на момент:
Харьков 24.43 - 24.50
Сумы 24.35 - 24.50
Полтава 24.40 - 24.53
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:17
kmm3 написав:
нас чекає економічний бум
С сентября по нарастающей падает промпроизводство, в январе может быть уже и двузначная цифра. В последнем квартале резко замедлился рост ВВП.
В 1 квартале этого года получим не больше 1% рост ВВП в годовом измерении.
Невыполнение бюджета, невыплата зарплат нарастают.
Бум-бум-бум, в дно постучали!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:18
rasmus написав: uaprofi написав:
просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?
Уже ранее это обсуждали:
Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23.
в Украине нету других средств инвестирования ! у нас нету биржи у нас не реально купить акции , да как-то там с громадными суммами можно пробовать сунуться криво коряво , но обычным ничего не остается кроме как на валюте спекулировать, Фондового рынка у нас нету
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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