Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:38

У четвертому кварталі 2019 року економіка уповільнилася через тенденції на зовнішніх ринках, теплу погоду та проблеми з логістикою.



Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, передає урядовий портал.



Повідомляється, що у міністерстві очікували на уповільнення і навели низку факторів, що впливали на зниження обсягів випуску промисловості в ІV кварталі.



Зокрема, мова йде про:



- негативні тенденції на зовнішніх ринках.



"Цього року посилення торгових війн у світі мало наслідком падіння промислового виробництва на багатьох ринках, у тому числі і в Європі...Крім того, суттєво впали ціни на чорні метали – у середньому на 10-15% порівняно з 2018 роком.



У результаті металургійне виробництво зменшилося на 3,1% за рік (на 10% у грудні), що мало найбільший внесок у загальне падіння промисловості", - повідомляє міністр.



- проблеми з логістикою.



"У минулому році суттєво зросло навантаження на чорноморські порти, що було пов’язано зі збільшенням перевалки зерна, вугілля та металів, які переорієнтовувалися із європейського напрямку та азовських портів.



У результаті виникали постійні "вузькі місця" як у самих портах, так і на під’їзді до них залізничним та автомобільним транспортом", - пояснюють у міністерстві.



- теплі погодні умови



Повідомляється, що погодла була вагомим чинником скорочення попиту на енергоресурси (поряд з падінням виробництва у галузях-основних споживачах енергії) і відповідного падіння в постачанні електроенергії, газу та пари - на 4,1% (і на 15,7% у грудні).



"Тепла погода призвела до ранніх зборів, у результаті чого на відміну від того ж 2018 року основний збір врожаю зернових прийшовся на ІІІ квартал.



І відповідно у цей період по сільському господарству були гарні показники на тлі рекордного врожаю, і суттєве зниження в ІV кварталі", - пояснює міністр.



- менший врожай цукрових буряків, фруктів та овочів



"Менший врожай мав важливий вплив на харчову промисловість, зростання обсягів випуску якої уповільнилося до 0,2%", - пояснює міністр.



Милованов наголосив, що ці фактори посилювалися зниженням цінової конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через зміцнення обмінного курсу та високі темпи підвищення заробітних плат внаслідок високої конкуренції між роботодавцями на ринку праці.