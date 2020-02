Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:32

БЫСТРАЯ СВОДКА



Очень плохие новости по коронавирусу: за сутки 15’403 заболевших и +255 умерших. Слухи из Китая говорят о намного больших проблемах, чем говорит официальная статистика. Резкий рост числа заболевших объясняется изменением методики подсчета.

Если снова закроют заводы, например, Foxconn, это серьезно ударит по мировой экономике. Череный лебеденок рискует превратиться в лебедя.



Тем временем, рынок акций США вчера закрылся на очередных исторических максимумах. И только утром и фьючерсы на американские индексы и Азия сейчас в небольших минусах (в среднем -0,5%).



Евро упал до минимумов с мая 2017 года. Это стало следствием двух тенденций - (1) в макроэкономике Еврозоны продолжается спад (промпроизводство снижается) и в пятницу статистика может официально подтвердить, что Германия вошла в рецессию и (2) спрос на рискованные активы сделал евро валютой фондирования: многие пользуются очень низкими процентными ставками в евро и берут займы в этой валюте, затем продавая евро за доллары.



Украина создает Агентство по управлению госдолгом с широким функционалом (репо с ОВГЗ, управление ЕКС (!), выпуск и продажа долговых обязательств, использование деривативов и тд). Теоретически, возможно Агентство сможет выкупить VRI на ВВП Украины имени Яресько. Нормативка для Агентства ожидается в июле, а официальная регистрация как юрлица не позднее 1 сентября.

