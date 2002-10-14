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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3886388738883889>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

komp написав:
  kmm3 написав:нас чекає економічний бум

С сентября по нарастающей падает промпроизводство, в январе может быть уже и двузначная цифра. В последнем квартале резко замедлился рост ВВП.
В 1 квартале этого года получим не больше 1% рост ВВП в годовом измерении.
Невыполнение бюджета, невыплата зарплат нарастают.
Бум-бум-бум, в дно постучали!


Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем - 4,1%, во втором - 4,6% и в первом - 2,5%. Такие данные обнародованы на сайте Госстата.
Маэстро, падаем (с)
Кто здесь ухитряется видеть экономический бум
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:пытаются обвинить стороников возврата курса, искуственно обваленной гривны сывочолым, в получении временной выгоды. Как в старые недобрые времена - Производители заднеприводного в широком смысле этого слова ЗАЗа негодуют, обязуя всех платить непомерные налоги на приобретения качественных авто. А при курсе 8 они все просто помирали , торгуя "ниже себестоимости". И чья бы мычала ? Вот они упыри как есть.

А что это за волшебная цифра 8? Почему не 5, почему не вернуться к истокам 1,76?
"сывочолий" вообще то при курсе 11-12 получил президенство.
Т.е. в 13 году волшебные 25% на депо при "стабильном" курсе это было отлично?
Торговый дефицит 15 млрд. дол. - это шикарно?
Скиглящий в декабре 13-го кровосися, что если у рашки не возмём 15 млрд дол. будет дефолт это вообще цимус? Реальный курс уже тогда был 15.
В прошлом году торговый дефицит 13 млрд. дол. - это мы инвестировали в зарубежные экономики. Всё что заробитчане привезли - Украина инвестировала в зарубежные экономики, чтоб дешевле съездить в Турцию, поменять смартфон, купить египетской и рашкинской картошки, турецких помидор и польского сыра...
В следующем году сколько будет торговый дефицит? 15, 18, 20 млрд. дол.?
Кстати "непомерные налоги на приобретения качественных авто" пока позволяют поддерживать пенсионный фонд и здравоохранение.
Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:36

Зростання ВВП на кінець 2019 року уповільнилося з 4,1 до 1,5

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

Таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:38

У четвертому кварталі 2019 року економіка уповільнилася через тенденції на зовнішніх ринках, теплу погоду та проблеми з логістикою.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, передає урядовий портал.

Повідомляється, що у міністерстві очікували на уповільнення і навели низку факторів, що впливали на зниження обсягів випуску промисловості в ІV кварталі.

Зокрема, мова йде про:

- негативні тенденції на зовнішніх ринках.

"Цього року посилення торгових війн у світі мало наслідком падіння промислового виробництва на багатьох ринках, у тому числі і в Європі...Крім того, суттєво впали ціни на чорні метали – у середньому на 10-15% порівняно з 2018 роком.

У результаті металургійне виробництво зменшилося на 3,1% за рік (на 10% у грудні), що мало найбільший внесок у загальне падіння промисловості", - повідомляє міністр.

- проблеми з логістикою.

"У минулому році суттєво зросло навантаження на чорноморські порти, що було пов’язано зі збільшенням перевалки зерна, вугілля та металів, які переорієнтовувалися із європейського напрямку та азовських портів.

У результаті виникали постійні "вузькі місця" як у самих портах, так і на під’їзді до них залізничним та автомобільним транспортом", - пояснюють у міністерстві.

- теплі погодні умови

Повідомляється, що погодла була вагомим чинником скорочення попиту на енергоресурси (поряд з падінням виробництва у галузях-основних споживачах енергії) і відповідного падіння в постачанні електроенергії, газу та пари - на 4,1% (і на 15,7% у грудні).

"Тепла погода призвела до ранніх зборів, у результаті чого на відміну від того ж 2018 року основний збір врожаю зернових прийшовся на ІІІ квартал.

І відповідно у цей період по сільському господарству були гарні показники на тлі рекордного врожаю, і суттєве зниження в ІV кварталі", - пояснює міністр.

- менший врожай цукрових буряків, фруктів та овочів

"Менший врожай мав важливий вплив на харчову промисловість, зростання обсягів випуску якої уповільнилося до 0,2%", - пояснює міністр.

Милованов наголосив, що ці фактори посилювалися зниженням цінової конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через зміцнення обмінного курсу та високі темпи підвищення заробітних плат внаслідок високої конкуренції між роботодавцями на ринку праці.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что по курсу?


Мы же тут о курсе говорим,почему никто не сказал,что газ по 100 баксов за 1000 кубов?

Что скоро весна и посевная и придётся 25 ждать опять минимум полгода?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:56

Курси на зараз - позеленіли


Вітаюсь совсіма.
17:00
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Підросли на пару трійку копійок, та Дніпро навіть не шолохнувся.

11:00
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ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:00

Результаты интервенций за неделю

10-14.02.2020
Покупка - 165.5
Из них:
- методом выбора лучшей цены (тайно) - 98.5;
- методом единого курса (открыто) - 67.
Продажа - 0.

Примерный расклад по дням:
Понедельник - 50
Вторник - 58.5
Среда - 0
Четверг - 40
Пятница - 17

Получается, что сегодня баланс был почти естественным.

С начала года чистая покупка 581 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:46

  komp написав:Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама.

люди в праве покупать то на шо хватает денег
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:31

  uaprofi написав:
  komp написав:Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама.

люди в праве покупать то на шо хватает денег

А обязанности у этих людей есть?
И как быть с правами других людей?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:32

  Moneta написав:HUGS

БЫСТРАЯ СВОДКА

Очень плохие новости по коронавирусу: за сутки 15’403 заболевших и +255 умерших. Слухи из Китая говорят о намного больших проблемах, чем говорит официальная статистика. Резкий рост числа заболевших объясняется изменением методики подсчета.
Если снова закроют заводы, например, Foxconn, это серьезно ударит по мировой экономике. Череный лебеденок рискует превратиться в лебедя.

Тем временем, рынок акций США вчера закрылся на очередных исторических максимумах. И только утром и фьючерсы на американские индексы и Азия сейчас в небольших минусах (в среднем -0,5%).

Евро упал до минимумов с мая 2017 года. Это стало следствием двух тенденций - (1) в макроэкономике Еврозоны продолжается спад (промпроизводство снижается) и в пятницу статистика может официально подтвердить, что Германия вошла в рецессию и (2) спрос на рискованные активы сделал евро валютой фондирования: многие пользуются очень низкими процентными ставками в евро и берут займы в этой валюте, затем продавая евро за доллары.

Украина создает Агентство по управлению госдолгом с широким функционалом (репо с ОВГЗ, управление ЕКС (!), выпуск и продажа долговых обязательств, использование деривативов и тд). Теоретически, возможно Агентство сможет выкупить VRI на ВВП Украины имени Яресько. Нормативка для Агентства ожидается в июле, а официальная регистрация как юрлица не позднее 1 сентября.
Тем временем, Минфин Украины во вторник провел очередное размещение ОВГЗ. За видимым позитивом скрыто растущее напряжение с размещением гривневых ОВГЗ. Из привлеченных 9,2 млрд.грн. 5 млрд. были получены от неожиданной продажи долларовых ОВГЗ (неожиданность говорит о том, что Минфину деньги нужны, а спроса такого нет). 4,2 млрд.грн. получены от гривневых ОВГЗ (спрос был лишь 5,3 млрд.грн.) из которых 1,2 млрд. 3-х мес. ОВГЗ, 2,2 млрд 4-летние ОВГЗ и остальное пришлось на 1,5-2-летние ОВГЗ. Иностранные инвесторы в ОВГЗ начнут все больше рефинансировать украинский долг в более короткие 3-6-мес. ОВГЗ, так как понимают проблемы с их ликвидностью (а в худшем случае вообще перестанут рефинансировать). Следующим актом станет повышение процентных савок по ОВГЗ. И вот тогда Украине понадобятся нестандартные услуги нового Агентства по управлению госдолгом.
Нестандартні Ескорт послуги ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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