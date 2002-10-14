Moneta написав:

HUGSБЫСТРАЯ СВОДКАОчень плохие новости по коронавирусу: за сутки 15’403 заболевших и +255 умерших. Слухи из Китая говорят о намного больших проблемах, чем говорит официальная статистика. Резкий рост числа заболевших объясняется изменением методики подсчета.Если снова закроют заводы, например, Foxconn, это серьезно ударит по мировой экономике. Череный лебеденок рискует превратиться в лебедя.Тем временем, рынок акций США вчера закрылся на очередных исторических максимумах. И только утром и фьючерсы на американские индексы и Азия сейчас в небольших минусах (в среднем -0,5%).Евро упал до минимумов с мая 2017 года. Это стало следствием двух тенденций - (1) в макроэкономике Еврозоны продолжается спад (промпроизводство снижается) и в пятницу статистика может официально подтвердить, что Германия вошла в рецессию и (2) спрос на рискованные активы сделал евро валютой фондирования: многие пользуются очень низкими процентными ставками в евро и берут займы в этой валюте, затем продавая евро за доллары.Украина создает Агентство по управлению госдолгом с широким функционалом (репо с ОВГЗ, управление ЕКС (!), выпуск и продажа долговых обязательств, использование деривативов и тд). Теоретически, возможно Агентство сможет выкупить VRI на ВВП Украины имени Яресько. Нормативка для Агентства ожидается в июле, а официальная регистрация как юрлица не позднее 1 сентября.Тем временем, Минфин Украины во вторник провел очередное размещение ОВГЗ. За видимым позитивом скрыто растущее напряжение с размещением гривневых ОВГЗ. Из привлеченных 9,2 млрд.грн. 5 млрд. были получены от неожиданной продажи долларовых ОВГЗ (неожиданность говорит о том, что Минфину деньги нужны, а спроса такого нет). 4,2 млрд.грн. получены от гривневых ОВГЗ (спрос был лишь 5,3 млрд.грн.) из которых 1,2 млрд. 3-х мес. ОВГЗ, 2,2 млрд 4-летние ОВГЗ и остальное пришлось на 1,5-2-летние ОВГЗ. Иностранные инвесторы в ОВГЗ начнут все больше рефинансировать украинский долг в более короткие 3-6-мес. ОВГЗ, так как понимают проблемы с их ликвидностью (а в худшем случае вообще перестанут рефинансировать). Следующим актом станет повышение процентных савок по ОВГЗ. И вот тогда Украине понадобятся нестандартные услуги нового Агентства по управлению госдолгом.