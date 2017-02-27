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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3886388738883889

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:33

  uaprofi написав:
  komp написав:Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама.

люди в праве покупать то на шо хватает денег

как пример, только по одному производителю:
22 января 2020
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей
https://delo.ua/business/toyota-otzyvae ... ej-363669/
10 января 2019
Toyota отзывает 1,7 млн автомобилей
https://korrespondent.net/business/comp ... vtomobylei
14.01.2020
Toyota отзывает около 700 тыс. автомобилей в США
https://interfax.com.ua/news/economic/635392.html
edvardd
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быки задавят к 23?? есть прогноз?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:45

  Долярчик написав:
  ЧИА написав:
  Долярчик написав:... так в Будівельника - жрачка, але також - 10%?

Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы сравнивать выторг в декабре/январе с февралем
Многие получают на НГ больше половины годовых продаж.

... я питав - січень-лютий до січня-лютого минулого року!

... в мене, наприклад, січень цього року до січня минулого - теж ~ - 10%! :roll:

Поділи курс минулого січнялютого на сьогорічний середньозважений, можно от совсіма.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:03

  proftpd66 написав:быки задавят к 23?? есть прогноз?


бики на давлять, бики навпаки розганяють курс, путін! :mrgreen:
PS вже продали свій вагон гумових виробів?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:05

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:быки задавят к 23?? есть прогноз?


бики на давлять, бики навпаки розганяють курс, путін! :mrgreen:
PS вже продали свій вагон гумових виробів?



быки могут сопротивляться, они могут сопротивлятся и тем самым давить в низ
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:34

  centurionus написав:
Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок за депозитами у 2020 році до 1% у валюті й нижче 10% у гривні

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/641129.html

Держбанки оголосили про зниження ставок по іпотеці до 15% річних

1% - гагага,
Це при 7куе в одну банку .... навіть витрати на амортизацію зношення кед не покриє.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:59

  vovan_prm написав:
  uaprofi написав:
  komp написав:Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама.

люди в праве покупать то на шо хватает денег

А обязанности у этих людей есть?
И как быть с правами других людей?


я так и знал шо покупка автомабиля ущемляет права водителя трамвая
в трамваях будут ездить меньше
меньше будет нужно водителей трамваев
а значит бюджет недополучит подоходного налога с зарплат водителей трамваев
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:59

  jump написав:Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

Таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%Зображення

Зато на виплатах по варіантам зекономимо, але за 5 років +40% ВВП можна забути
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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