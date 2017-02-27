komp написав:Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66 написав:быки задавят к 23?? есть прогноз?
бики на давлять, бики навпаки розганяють курс, путін! PS вже продали свій вагон гумових виробів?
быки могут сопротивляться, они могут сопротивлятся и тем самым давить в низ
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
komp написав:Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама.
люди в праве покупать то на шо хватает денег
А обязанности у этих людей есть? И как быть с правами других людей?
я так и знал шо покупка автомабиля ущемляет права водителя трамвая в трамваях будут ездить меньше меньше будет нужно водителей трамваев а значит бюджет недополучит подоходного налога с зарплат водителей трамваев
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402