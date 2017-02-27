Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:30







Грошова маса в Україні в січні 2020 року зросла на 2% – до 1 трлн 466,726 млрд грн.



сентябрь 1 303 трлн

ноябрь 1 331 трлн

декабрь 1,435 трлн

январь 1,466 трлн Кто мне тут доказывал что скупка ОВГЗ госбанками ≠ станку ?сентябрь 1 303 трлнноябрь 1 331 трлндекабрь 1,435 трлнянварь 1,466 трлн

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.