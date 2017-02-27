який цікавий аналітичний погляд!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:10
який цікавий аналітичний погляд!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:27
Можно ещё посмотреть карту маршрутов и расположение самолётов над Европой на флайтрадаре.
Можно ещё посмотреть, над какими территориями такой же траффик
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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