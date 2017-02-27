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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3887388838893890

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:10

який цікавий аналітичний погляд!

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:27

  greenozon написав:який цікавий аналітичний погляд!


Можно ещё посмотреть карту маршрутов и расположение самолётов над Европой на флайтрадаре.
Можно ещё посмотреть, над какими территориями такой же траффик :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 3887388838893890
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