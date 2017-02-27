RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3887388838893890

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:10

який цікавий аналітичний погляд!

+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7576
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:27

  greenozon написав:який цікавий аналітичний погляд!


Можно ещё посмотреть карту маршрутов и расположение самолётов над Европой на флайтрадаре.
Можно ещё посмотреть, над какими территориями такой же траффик :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10492
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6555 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Мы же тут о курсе говорим,почему никто не сказал,что газ по 100 баксов за 1000 кубов?

Ну вот оно же! Готовое объяснение Милованова после 1 квартала почему рост ВВП стал 0,1%!
komp
1
 
Повідомлень: 8051
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2153 раз.
Подякували: 3173 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

komp написав:
  somilitark написав:Мы же тут о курсе говорим,почему никто не сказал,что газ по 100 баксов за 1000 кубов?

Ну вот оно же! Готовое объяснение Милованова после 1 квартала почему рост ВВП стал 0,1%!


Я думаю, что уже сейчас сношают главу госстата, чтоб нарисовал хоть какой нибудь рост. С одной стороны бедняга, с другой стороны, все мы люди, глава госстата заработает себе на достойную пенсию.

Что то перестали все обсуждать классную тему 40 процентов роста ВВП за пять лет, осталось 4.5

Да сегодня же 14-е число, второе дедлайн Гончаруку от Зеленского, первый дедлайн был 4-го

Что там пять задач от Президента Премьеру к 4 февраля Бумажку с написанными задачами смыли в унитаз или забилось там ?
Дыбылы, пля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15167
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3943 раз.
Подякували: 6034 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:47

  komp написав:
  somilitark написав:Мы же тут о курсе говорим,почему никто не сказал,что газ по 100 баксов за 1000 кубов?
Ну вот оно же! Готовое объяснение Милованова после 1 квартала почему рост ВВП стал 0,1%!
Вам смішно
А Коболєв серьозно заявив , що в деяких українських виробників собівартість видобутку вище 100 доларів... а тому вони тримаються виключно з доброї волі Нафтогазу який в них купує...
А як не купить? У нас же майже 20 млрд м3 власного видобутку..
Уявляєте як впаде ВВП ? :D :D
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22085
З нами з: 15.01.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:09

  freeze написав:
komp написав:
  somilitark написав:Мы же тут о курсе говорим,почему никто не сказал,что газ по 100 баксов за 1000 кубов?

Ну вот оно же! Готовое объяснение Милованова после 1 квартала почему рост ВВП стал 0,1%!


Я думаю, что уже сейчас сношают главу госстата, чтоб нарисовал хоть какой нибудь рост. С одной стороны бедняга, с другой стороны, все мы люди, глава госстата заработает себе на достойную пенсию.

Что то перестали все обсуждать классную тему 40 процентов роста ВВП за пять лет, осталось 4.5

Да сегодня же 14-е число, второе дедлайн Гончаруку от Зеленского, первый дедлайн был 4-го

Что там пять задач от Президента Премьеру к 4 февраля Бумажку с написанными задачами смыли в унитаз или забилось там ?
Дыбылы, пля.



Старина , Здравствуйте .
Вы что Сомика не читаете ?
УСЕ У ПАРЯДКУ.
С/Х усех вытянит .
Газ - 100 долларов , правда и его не в состоянии оплатить , но это ЗАГОВОР .


Вот про что я хотел написать ...так это про алкоголизм .
Сегодня это проявилось на долярчике .
Выпил , его поперло показать , что ему написали в телефоне .
Ну, мол я имею профит .
Даже бани не испугался .
Некоторым вообще перестали отвечать , ставить плюсы , но они не замечают .
Только вылезут и начинают быковать .
Мол хто на меня , удалого коня ...

Лидеры , б*** , муха....
холява
2
 
Повідомлень: 2544
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2206 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:19

  Ой+ написав:
  uaprofi написав:
  vovan_prm написав:А обязанности у этих людей есть?
И как быть с правами других людей?

люди в праве покупать то на шо хватает денег
я так и знал шо покупка автомабиля ущемляет права водителя трамвая
в трамваях будут ездить меньше
меньше будет нужно водителей трамваев
а значит бюджет недополучит подоходного налога с зарплат водителей трамваев


А право дихати чимось подібним до повітря всіх оточоючих власники автохламу не порушують?


Извините, а можно поподробнее какой это налог есть такой на авто в Польше?
В той же Польше дороги на автостоянку почему не превратились?
Друг купл машину за 5тыс 7го года, а в Польше за такие деньги 13го, что тут именно автохлам?
у меня машина 4го года с пробегом почти 60тыс, тоже автохлам?
Вы в Польше были там воздух хуже от Киевского? Почему по приезду в Киев мне отвратиельно ходить по нему, просто везде грязь все воняет и загажено то есть получается автохлама еще нет, а что с воздухом тогда, из-за Вас?

По-моему, прирост автомобилей в Украину обеспечит людям большую мобильность, возможность без проблем добраться за покупками, возможно больше купить в Вашем "магазине", растущий спрос на запчасти спровоцирует рост перевозок, на ремонт - возвращение механиков с за рубежа, ведь одна гривна дает две ВВП. А если в считать не только легковые, а и автобуса спринтера. У меня в городе одни руты(и в села более 100 км тоже они ездяет), после нее лучше воздух чем после спринтера?

Вы пару страниц немного перегибаете, например про цену неквалифицированного труда, в той же Польше человек на минималку может прокормить семью полностью, а на 6тыс в Украине может? Я согласен, с Вами в одном, что тот кто работает всегда будет с деньгами.

можете по подробней рассказать о себе, чем зарабатываете, с чего начали, есть ли у Вас електро-мобиль?
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 3
З нами з: 21.11.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:51

Сидят Маугли с Багирой на ветках, травку курят.
Вдали нарастает дикий топот, деревья начинают трястись. Издалека несётся стадо диких быков.
Маугли, спрыгивая, поднимает руку вверх и кричит:
— Стойте — мы с вами одной крови!!!
Багира, делая солидную затяжку: — Я в шоке, Маугли— бык… .
:D
Patrick
 
Повідомлень: 549
З нами з: 18.09.13
Подякував: 538 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки.
Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу.
Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.
sinus
1
 
Повідомлень: 737
З нами з: 06.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3887388838893890
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, rasmus і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1676, 1677, 1678
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16775 2095882
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 19:08
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
378 70103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 13:16
Puente
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6790 1509721
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 19:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24531)
15.02.2020 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.