Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:19

Ой+ написав: uaprofi написав: vovan_prm написав: А обязанности у этих людей есть?

И как быть с правами других людей? А обязанности у этих людей есть?И как быть с правами других людей?

люди в праве покупать то на шо хватает денег

я так и знал шо покупка автомабиля ущемляет права водителя трамвая

в трамваях будут ездить меньше

меньше будет нужно водителей трамваев

а значит бюджет недополучит подоходного налога с зарплат водителей трамваев люди в праве покупать то на шо хватает денегя так и знал шо покупка автомабиля ущемляет права водителя трамваяв трамваях будут ездить меньшеменьше будет нужно водителей трамваева значит бюджет недополучит подоходного налога с зарплат водителей трамваев



А право дихати чимось подібним до повітря всіх оточоючих власники автохламу не порушують? А право дихати чимось подібним до повітря всіх оточоючих власники автохламу не порушують?

Извините, а можно поподробнее какой это налог есть такой на авто в Польше?В той же Польше дороги на автостоянку почему не превратились?Друг купл машину за 5тыс 7го года, а в Польше за такие деньги 13го, что тут именно автохлам?у меня машина 4го года с пробегом почти 60тыс, тоже автохлам?Вы в Польше были там воздух хуже от Киевского? Почему по приезду в Киев мне отвратиельно ходить по нему, просто везде грязь все воняет и загажено то есть получается автохлама еще нет, а что с воздухом тогда, из-за Вас?По-моему, прирост автомобилей в Украину обеспечит людям большую мобильность, возможность без проблем добраться за покупками, возможно больше купить в Вашем "магазине", растущий спрос на запчасти спровоцирует рост перевозок, на ремонт - возвращение механиков с за рубежа, ведь одна гривна дает две ВВП. А если в считать не только легковые, а и автобуса спринтера. У меня в городе одни руты(и в села более 100 км тоже они ездяет), после нее лучше воздух чем после спринтера?Вы пару страниц немного перегибаете, например про цену неквалифицированного труда, в той же Польше человек на минималку может прокормить семью полностью, а на 6тыс в Украине может? Я согласен, с Вами в одном, что тот кто работает всегда будет с деньгами.можете по подробней рассказать о себе, чем зарабатываете, с чего начали, есть ли у Вас електро-мобиль?