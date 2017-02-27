який цікавий аналітичний погляд!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:10
який цікавий аналітичний погляд!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:27
Можно ещё посмотреть карту маршрутов и расположение самолётов над Европой на флайтрадаре.
Можно ещё посмотреть, над какими территориями такой же траффик
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я думаю, что уже сейчас сношают главу госстата, чтоб нарисовал хоть какой нибудь рост. С одной стороны бедняга, с другой стороны, все мы люди, глава госстата заработает себе на достойную пенсию.
Что то перестали все обсуждать классную тему 40 процентов роста ВВП за пять лет, осталось 4.5
Да сегодня же 14-е число, второе дедлайн Гончаруку от Зеленского, первый дедлайн был 4-го
Что там пять задач от Президента Премьеру к 4 февраля Бумажку с написанными задачами смыли в унитаз или забилось там ?
Дыбылы, пля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:47
Вам смішно
А Коболєв серьозно заявив , що в деяких українських виробників собівартість видобутку вище 100 доларів... а тому вони тримаються виключно з доброї волі Нафтогазу який в них купує...
А як не купить? У нас же майже 20 млрд м3 власного видобутку..
Уявляєте як впаде ВВП ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:09
Старина , Здравствуйте .
Вы что Сомика не читаете ?
УСЕ У ПАРЯДКУ.
С/Х усех вытянит .
Газ - 100 долларов , правда и его не в состоянии оплатить , но это ЗАГОВОР .
Вот про что я хотел написать ...так это про алкоголизм .
Сегодня это проявилось на долярчике .
Выпил , его поперло показать , что ему написали в телефоне .
Ну, мол я имею профит .
Даже бани не испугался .
Некоторым вообще перестали отвечать , ставить плюсы , но они не замечают .
Только вылезут и начинают быковать .
Мол хто на меня , удалого коня ...
Лидеры , б*** , муха....
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:19
Извините, а можно поподробнее какой это налог есть такой на авто в Польше?
В той же Польше дороги на автостоянку почему не превратились?
Друг купл машину за 5тыс 7го года, а в Польше за такие деньги 13го, что тут именно автохлам?
у меня машина 4го года с пробегом почти 60тыс, тоже автохлам?
Вы в Польше были там воздух хуже от Киевского? Почему по приезду в Киев мне отвратиельно ходить по нему, просто везде грязь все воняет и загажено то есть получается автохлама еще нет, а что с воздухом тогда, из-за Вас?
По-моему, прирост автомобилей в Украину обеспечит людям большую мобильность, возможность без проблем добраться за покупками, возможно больше купить в Вашем "магазине", растущий спрос на запчасти спровоцирует рост перевозок, на ремонт - возвращение механиков с за рубежа, ведь одна гривна дает две ВВП. А если в считать не только легковые, а и автобуса спринтера. У меня в городе одни руты(и в села более 100 км тоже они ездяет), после нее лучше воздух чем после спринтера?
Вы пару страниц немного перегибаете, например про цену неквалифицированного труда, в той же Польше человек на минималку может прокормить семью полностью, а на 6тыс в Украине может? Я согласен, с Вами в одном, что тот кто работает всегда будет с деньгами.
можете по подробней рассказать о себе, чем зарабатываете, с чего начали, есть ли у Вас електро-мобиль?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:51
del
Востаннє редагувалось Patrick в Суб 15 лют, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки.
Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу.
Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:09
Кому не сложно, проведите пожалуйста бесплатный ликбез.
Вот озвучили стату, что 4 квартал 19-го к 4 кварталу 18 года - рост ВВП только 1.5%.
Так как 4-й квартал - это конец года, это значит что годовой ВВП будет 1.5%?? Верно я понимаю?
Тогда почему говорят о 3+-% , которые всеми спрогнозированы и якобы прогноз совпал, чуть точнее скажут немного позже. Где я ошибаюсь??
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