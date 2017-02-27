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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3888388938903891

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:14

  sinus написав:Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки.
Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу.
Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.



давайте зробимо вiдео форум?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:20

  Ой+ написав:
  uaprofi написав:
  vovan_prm написав:"komp писал(а):: Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама."

А обязанности у этих людей есть?
И как быть с правами других людей?

люди в праве покупать то на шо хватает денег
я так и знал шо покупка автомабиля ущемляет права водителя трамвая
в трамваях будут ездить меньше
меньше будет нужно водителей трамваев
а значит бюджет недополучит подоходного налога с зарплат водителей трамваев


А право дихати чимось подібним до повітря всіх оточоючих власники автохламу не порушують?


тоже верую если каждый автолюбитель будет сознательно менять своё авто каждые четыре года шобы оно типа соответствовало новым "стандартам евро" - то воздух на всей планете станет гораздо чище и дышать всем будет легче...
З.Ы.
и да самое главное не забывать вовремя уголь подвозить к доменным печам
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Так как 4-й квартал - это конец года, это значит что годовой ВВП будет 1.5%?? Верно я понимаю?

Нет. Годовой ВВП - это сумма всех ВВП кварталов. Годовой прирост считается по годовым ВВП.
Простой пример на абстрактных цифрах.
1. 1000 1035 3.5%
2. 1000 1035 3.5%
3. 1000 1035 3.5%
4. 1000 1015 1.5%
-----------------------------
S 4000 4120 3%
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:27

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Так как 4-й квартал - это конец года, это значит что годовой ВВП будет 1.5%?? Верно я понимаю?

Нет. Годовой ВВП - это сумма всех ВВП кварталов. Годовой прирост считается по годовым ВВП.
Простой пример на абстрактных цифрах.
1. 1000 1035 3.5%
2. 1000 1035 3.5%
3. 1000 1035 3.5%
4. 1000 1015 1.5%
-----------------------------
S 4000 4120 3%

Вы в квартальных ВВП говорите о росте за квартал. Рост с первого дня первого месяца до крайнего дня 3-го месяца .
Но озвученная сегодня стата (1.5%) говорит о базе сравнения - 4 квартал 18-го года!!!

Апд. Все, догнал.
В вашей табличке "1000" - это ВВП кварталов в 18-м году. Теперь понял.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:34

а если подсчитать по курсу за 2018год, то будет минус или плюс? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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  #<1 ... 3888388938903891
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