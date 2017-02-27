sinus написав:Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки. Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу. Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.
давайте зробимо вiдео форум?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
vovan_prm написав:"komp писал(а):: Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама."
А обязанности у этих людей есть? И как быть с правами других людей?
люди в праве покупать то на шо хватает денег я так и знал шо покупка автомабиля ущемляет права водителя трамвая в трамваях будут ездить меньше меньше будет нужно водителей трамваев а значит бюджет недополучит подоходного налога с зарплат водителей трамваев
А право дихати чимось подібним до повітря всіх оточоючих власники автохламу не порушують?
тоже верую если каждый автолюбитель будет сознательно менять своё авто каждые четыре года шобы оно типа соответствовало новым "стандартам евро" - то воздух на всей планете станет гораздо чище и дышать всем будет легче... З.Ы. и да самое главное не забывать вовремя уголь подвозить к доменным печам
Hotab написав:Так как 4-й квартал - это конец года, это значит что годовой ВВП будет 1.5%?? Верно я понимаю?
Нет. Годовой ВВП - это сумма всех ВВП кварталов. Годовой прирост считается по годовым ВВП. Простой пример на абстрактных цифрах. 1. 1000 1035 3.5% 2. 1000 1035 3.5% 3. 1000 1035 3.5% 4. 1000 1015 1.5% ----------------------------- S 4000 4120 3%
Hotab написав:Так как 4-й квартал - это конец года, это значит что годовой ВВП будет 1.5%?? Верно я понимаю?
Нет. Годовой ВВП - это сумма всех ВВП кварталов. Годовой прирост считается по годовым ВВП. Простой пример на абстрактных цифрах. 1. 1000 1035 3.5% 2. 1000 1035 3.5% 3. 1000 1035 3.5% 4. 1000 1015 1.5% ----------------------------- S 4000 4120 3%
Вы в квартальных ВВП говорите о росте за квартал. Рост с первого дня первого месяца до крайнего дня 3-го месяца . Но озвученная сегодня стата (1.5%) говорит о базе сравнения - 4 квартал 18-го года!!!
Апд. Все, догнал. В вашей табличке "1000" - это ВВП кварталов в 18-м году. Теперь понял.
а если подсчитать по курсу за 2018год, то будет минус или плюс?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
komp написав:Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама.
А право дихати чимось подібним до повітря всіх оточоючих власники автохламу не порушують?
Извините, а можно поподробнее какой это налог есть такой на авто в Польше? В той же Польше дороги на автостоянку почему не превратились? Друг купл машину за 5тыс 7го года, а в Польше за такие деньги 13го, что тут именно автохлам? у меня машина 4го года с пробегом почти 60тыс, тоже автохлам? Вы в Польше были там воздух хуже от Киевского? Почему по приезду в Киев мне отвратиельно ходить по нему, просто везде грязь все воняет и загажено то есть получается автохлама еще нет, а что с воздухом тогда, из-за Вас? По-моему, прирост автомобилей в Украину обеспечит людям большую мобильность, возможность без проблем добраться за покупками, возможно больше купить в Вашем "магазине", растущий спрос на запчасти спровоцирует рост перевозок, на ремонт - возвращение механиков с за рубежа, ведь одна гривна дает две ВВП. А если в считать не только легковые, а и автобуса спринтера. У меня в городе одни руты(и в села более 100 км тоже они ездяет), после нее лучше воздух чем после спринтера? Вы пару страниц немного перегибаете, например про цену неквалифицированного труда, в той же Польше человек на минималку может прокормить семью полностью, а на 6тыс в Украине может? Я согласен, с Вами в одном, что тот кто работает всегда будет с деньгами. можете по подробней рассказать о себе, чем зарабатываете, с чего начали, есть ли у Вас електро-мобиль?
Ці всі питання до мене? Я підтримую позицію про необхідність певних екологічних вимог. І якщо об'єктивно ми не потягнемо ще євро-6, то хоча би євро-4 і відповідне ТО змогли би покращити екологію. Зараз не то що в Києві, в райцентрах не проїхати через автохлам, а інакше назвати 20-річні євробляхи не можу. До речі, після всіх останніх термінів, вони і далі бороздять простори. Як приклад країни з гуманним розподілом доходів я приводив Данію, але там ще велосипедний транспорт на висоті. Я також стараюсь якнайчастіше ним користуватись, проганяю кров і краще себе почуваю. Ну і експертна думка:
Затори у Києві: як звільнити місто від навали машин https://nv.ua/ukr/biz/economics/zatori- ... 69357.html Через кілька років більшість автомобілістів у Києві будуть витрачати на дорогу додому не менше трьох годин на день. Що дешевше — нові розв’язки чи безкоштовний громадський транспорт? Час, який середньостатистичний киянин стоїть у заторах за рік, можна витратити на перегляд 201 серії Гри престолів, посадку 228 дерев або приготування 11 тис. печивок. Такі розрахунки експертів нідерландської компанії TomTom, яка займається поставками пристроїв GPS-навігації. У минулому році київським автомобілістам довелося простояти в заторах, в середньому, 227 годин кожному, сказано в Індексі руху транспорту 2019, опублікованому компанією. Столичні дороги перевантажені на 53%.
интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам. ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный. многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Потенциальная коррупционная составляющая Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) составляет около 10 млрд в год. Об этом в интервью LIGA.net рассказала Елена Шуляк, депутат от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и экс-руководитель направления "Строительство" Офиса эффективного регулирования (BRDO).
Речь идет о посреднических услугах в строительстве жилой недвижимости, промышленных объектах, дорогах и мостах.
В зависимости от проекта, по подсчетам Шуляк, сумма взяток может составлять от 10 до 30% от всей стоимости проекта.
"Если это центральная часть города – взятки и откаты выше, в области - немного меньше", - отметила депутат.
По словам Шуляк, ГАСИ - одна из самых коррумпированных госинспекций в Украине, где с 2011 года была создана так званая схема "пять долларов с метра квадратного", по которой застройщики платили взятки за получение разрешительной документации.
Сейчас, как объясняет нардеп, Кабмин рассматривает варианты ликвидации ГАСИ - разделение контрольной и разрешительной функции органа. В частности, обсуждается вариант передачи разрешительной функции органам местного самоуправления или структурам при министерстве.
Игорь Алексеевич написав:многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог.
я про це думаю ще із 2019, але наразі вихід бачу один - вкладатись в тверду валюту, а щоб заощадження не їла міль (інфляція) - треба засоби для їх збереження (тобто мін +2..3% річних) 4+ для примноження. 4+ в валюті зараз пропонують пару банків (із 70+ БСУ), гадаю як дядЯша ще раз чи два знизить облікову (все до того йде), то й цього не залишиться, ймовірно буде 1+- % річних або й поготів як євродочки - 0.01 річних.
Realist написав:Всі, хто хоче гривню нижче 24 грн/дол. Ви всі робите недалекий вибір аналогічний тому як різати гілку на вершині дерева на якій ростуть черешні. Ви зріжете гілку, вона впаде і ви відразу легко отримаєте багато черешень. Проте найближчі 2-3 роки у вас їх буде суттєво менше. Розумні люди вам кажуть: "Краще обривати тільки частину ягід за допомогою драбини, але на протязі всіх років". Так, це незручно і важко. Зате постійно та стабільно і можна планувати наперед. Ви запросто можете абґрейднути драбину, придумати якусь приспособу чи ще щось, щоб полегшити роботу та збільшити продуктивність, але: - Не зрізайте гілку! Якщо долар буде нижче 24, ми всі отримаємо тимчасову вигоду. Але не дальше як через рік, ця тимчасова вигода обернеться для всіх зменшенням споживання, звільненням персоналу, закриттям фірм та спадом економіки. Говорю це на основі власного досвіду після спілкування із підприємствами в той період коли курс був по 23. Невже це так важко зрозуміти?
Ну чесно - задовбали вже своїми страшилками. А може це Ви хочете отримати сіюхвилинну вигоду від зростання долара - продавши долар по 30, який купили тогоріч по 28? Або хочете отримати сіюхвилинну вигоду, бо отримуєте зарплатню в валюті, і високий курс гривні Вам як серпом по яй.. ?( а прикриваєтесь ратуванням за добробут пересічних громадян та "бідних та нещасних" експортерів ахмєтових-коломойських-пінчуків) Хочете долар по тридцять? Так купіть в мене по тридцять ! Інші форумчани я думаю, також продадуть Вам долари за таку ціну!
Востаннє редагувалось 1finanсier в Суб 15 лют, 2020 09:52, всього редагувалось 1 раз.