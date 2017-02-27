|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:51
jump написав:
Елена Шуляк, депутат от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и экс-руководитель направления "Строительство" Офиса эффективного регулирования (BRDO
Когда нибудь нам раскроют тайну, как почти все члены малоизвестного еще год назад некоего соровского Офиса какого-то регулирования, вдруг практически в полном составе оказались в составе Рады и правительства, начиная от премьера.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15169
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3943 раз.
- Подякували: 6034 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:52
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог.
я про це думаю ще із 2019, але наразі вихід бачу один - вкладатись в тверду валюту, а щоб заощадження не їла міль (інфляція) - треба засоби для їх збереження (тобто мін +2..3% річних)
4+ для примноження.
4+ в валюті зараз пропонують пару банків (із 70+ БСУ), гадаю як дядЯша ще раз чи два знизить облікову (все до того йде), то й цього не залишиться, ймовірно буде 1+- % річних або й поготів як євродочки - 0.01 річних.
в валюте хотят в осени сделать деп.ставки не больше 1%. думаю, что этот 1% останется в банках альянс, белочка, сичь и им подобных. в др. типа укргаз, ощад, пумб и т.д. будет не более 0,2% годовых. поэтому, что грн. ставочки, что вал.ставочки - это для тех кто не хочет держать монеты дома. но, реально на процентах уже не см. обслуживать свой ежедневную потребность в буль буль и ням ням.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4560
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:54
Игорь Алексеевич написав:
интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам.
ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный.
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог.
С понижением ставки уже никак не поборешься.
Но собрать максимум можно будет на гривневых текущих счетах (картах) с депозитными ставками. И в случае шухера переворачиваться в валюту.
Даже если в госах и гейропейцах поставят 10% на гривнедепо - то будут банки, которые будут давать столько же по карточным счетам.
Но гривнедепо в госбанке - это заложник на подводной лодке. А карточный счёт - это хоть какой-то шанс попасть в спасательную шлюпку в случае чего, и возможность рубить на уровне депо в "надёжных" банках
Соотвественно предполагается выход "в бумагу"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10495
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6555 раз.
- Подякували: 2821 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:06
Да не будет никакого понижения. Блефуют соросята. Сами сидят под 30% (купон+ревальвация) безналоговых овгз в валюте, а нам рассказывают басни про 1%. Ага, ниже чем в рашке с $500+ млрд звр. Бантустан в преддефолтном состоянии, с критическими показателями всех макроэномических маркеров (сальдо, пром.производство,падение цен на экспортнве товары, регулярные бюджетные микродефолты), с инвестиционным рейтингом Уганды колотит понты. Когда нерезы выйдут, получив свою сверхдоходность, ставки наоборот будут под 40% с галоппирующей инфляцией
Только тогда наших соросят и след простынет. А сейчас главное подольше вешать лапшу, чтобы пирамида продержалась до лета. Именно летом зашло 80+ млрд от финансовых стервятников в овгз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:20
Moneta написав:
Да не будет никакого понижения. Блефуют соросята. Сами сидят под 30% (купон+ревальвация) безналоговых овгз в валюте, а нам рассказывают басни про 1%. Ага, ниже чем в рашке с $500+ млрд звр. Бантустан в преддефолтном состоянии, с критическими показателями всех макроэномических маркеров (сальдо, пром.производство,падение цен на экспортнве товары, регулярные бюджетные микродефолты), с инвестиционным рейтингом Уганды колотит понты. Когда нерезы выйдут, получив свою сверхдоходность, ставки наоборот будут под 40% с галоппирующей инфляцией
Только тогда наших соросят и след простынет.
Это понятно. Но:
1. Они могут влиять на "рынок" госами
2. Проверками НБУ
3. Многие банкиры сами поддержат (зачем холопам платить больше? Намалюем лучше больше дивидендов для себя любимых)
4. Недавнее снижение, имхо, это новый уровень на котором побудем некоторое время
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10495
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6555 раз.
- Подякували: 2821 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:23
uaprofi написав:
тоже верую если каждый автолюбитель будет сознательно менять своё авто каждые четыре года шобы оно типа соответствовало новым "стандартам евро" - то воздух на всей планете станет гораздо чище и дышать всем будет легче...
З.Ы.
и да самое главное не забывать вовремя уголь подвозить к доменным печам
Міняти авто що 4 роки "могут не только лишь все, мало кто может это делать" [Кличко].
А раз так, то повітря буде чистіше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3215
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:26
Игорь Алексеевич написав:
интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам.
ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный.
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог.
Спитайте це у вкладників аваля, сіба, правекса, в яких і до падіння ставок було менше 10% - і нічого - вони тримали)
Думаю всі інші з середини року будуть матюкатися, але перевкладати свої вклади. Відток депозитів з БС буде максимум 10%
Востаннє редагувалось 1finanсier
в Суб 15 лют, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:27
freeze написав: komp написав: somilitark написав:
Мы же тут о курсе говорим,почему никто не сказал,что газ по 100 баксов за 1000 кубов?
Ну вот оно же! Готовое объяснение Милованова после 1 квартала почему рост ВВП стал 0,1%!
Я думаю, что уже сейчас сношают главу госстата, чтоб нарисовал хоть какой нибудь рост. С одной стороны бедняга, с другой стороны, все мы люди, глава госстата заработает себе на достойную пенсию.
Что то перестали все обсуждать классную тему 40 процентов роста ВВП за пять лет, осталось 4.5
Да сегодня же 14-е число, второе дедлайн Гончаруку от Зеленского, первый дедлайн был 4-го
Что там пять задач от Президента Премьеру к 4 февраля
Бумажку с написанными задачами смыли в унитаз или забилось там ?
Дыбылы, пля.
Я ж ничего не путаю......
Вы же были одним из горячих поклонников нынешнего до президентских выборов.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2616
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 911 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:32
1finanсier написав: Игорь Алексеевич написав:
интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам.
ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный.
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог.
Спитайте це у вкладників аваля, сіба, правекса, в яких і до падіння ставок було менше 10% - і нічого - вони тримали)
Думаю всі інші з середини року будуть матюкатися, але перевкладати свої вклади. Відток депозитів з БС буде максимум 10%
Там же не совсем вкладчики.
Там держат счета юрики, фопы и т.п. для обеспечения операционной деятельности. Там больше важно, что "завтра не будет ВА", чем процент на остаток.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10495
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6555 раз.
- Подякували: 2821 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16775
|2096241
|
|
|378
|70201
|
П'ят 14 лют, 2020 13:16
Puente
|
|6790
|1509871
|
Чет 13 лют, 2020 19:24
ЛОБ
|