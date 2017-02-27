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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3890389138923893

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:58

конечно многие останутся держать на депозитах и под 10%, т.к.
а) привыкли жить на процентах
б) будут боятся перестроится для вложения в др. более прибыльные активы

уже сег. ставочки то посыпались и далее посыпятся. осенью 19г. тоже многие говорили, что не упадут. а ведь упали. и далее 100 пудов упадут.

карточные тоже понизят ставочки. но может останется 3-5 банков и то могут ввести повышенный процент на мин. предположим 15тыс.грн. сумму. а всё что выше, то сделают под 5-6%

шухера я думаю в этом году не будет, поэтому не стоит беспокоится про выход. в этом году у многих будет паника, что не смогут купить на хлеб масло из за падения ставок :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:04

  Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет


Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:48

  Игорь Алексеевич написав:интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам.
ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный. :P
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог. :roll:

я думаю, що буду перебиратися в Ельфію або ЄС (чомусь є заморочка спробувати жити в Ісландії) і там вкладатися у ФР.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:00

  sinus написав:Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки.
Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу.
Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.


Здравствуйте .
Не знаю , как к Вам обращаться ??..Синус или Синуса ?

Вы еще катаетесь на роликах с надписью Оксана-анаскО?

Помниться мне Ваши феерические фантазии на тему Австрия в Харькове.
Такое даже под" тяжелыми" не придумаешь ....
Понравились Ваши фото на горке ,фото квартиры ...никогда не видевшей хозяйки .
До сих пор удивлен , почему Вы не отдались Чаю ?

На счет алкоголя ...сегодня 10 лет , как представился мой отец , помянул В ЦЕРКВИ !
В обед ТОЧНО 50 капель налью .
Помяну -100%


На ночь , после 60 пить нельзя !

Предстательная мучает и сны не хорошие .
Желаю Вам Любовь ВСТРЕТИТЬ (ведь сегодня Стретенье Господне ), а не любить себя .
Желаю Вам Здоровья !
Желаю Вам Всех Благ , которые Вы придумаете себе , выдавая себя за кого нибудь.
холява
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