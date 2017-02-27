Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет
Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Игорь Алексеевич написав:интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам. ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный. многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог.
я думаю, що буду перебиратися в Ельфію або ЄС (чомусь є заморочка спробувати жити в Ісландії) і там вкладатися у ФР.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
sinus написав:Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки. Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу. Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.
Здравствуйте . Не знаю , как к Вам обращаться ??..Синус или Синуса ?
Вы еще катаетесь на роликах с надписью Оксана-анаскО?
Помниться мне Ваши феерические фантазии на тему Австрия в Харькове. Такое даже под" тяжелыми" не придумаешь .... Понравились Ваши фото на горке ,фото квартиры ...никогда не видевшей хозяйки . До сих пор удивлен , почему Вы не отдались Чаю ?
На счет алкоголя ...сегодня 10 лет , как представился мой отец , помянул В ЦЕРКВИ ! В обед ТОЧНО 50 капель налью . Помяну -100%
На ночь , после 60 пить нельзя !
Предстательная мучает и сны не хорошие . Желаю Вам Любовь ВСТРЕТИТЬ (ведь сегодня Стретенье Господне ), а не любить себя . Желаю Вам Здоровья ! Желаю Вам Всех Благ , которые Вы придумаете себе , выдавая себя за кого нибудь.