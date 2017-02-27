Додано: Суб 15 лют, 2020 12:00

sinus написав: Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки.

Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу.

Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є. Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки.Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу.Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.

Здравствуйте .Не знаю , как к Вам обращаться ??..Синус или Синуса ?Вы еще катаетесь на роликах с надписью Оксана-анаскО?Помниться мне Ваши феерические фантазии на тему Австрия в Харькове.Такое даже под" тяжелыми" не придумаешь ....Понравились Ваши фото на горке ,фото квартиры ...никогда не видевшей хозяйки .До сих пор удивлен , почему Вы не отдались Чаю ?На счет алкоголя ...сегодня 10 лет , как представился мой отец , помянул В ЦЕРКВИ !В обед ТОЧНО 50 капель налью .Помяну -100%На ночь , после 60 пить нельзя !Предстательная мучает и сны не хорошие .Желаю Вам Любовь ВСТРЕТИТЬ (ведь сегодня Стретенье Господне ), а не любить себя .Желаю Вам Здоровья !Желаю Вам Всех Благ , которые Вы придумаете себе , выдавая себя за кого нибудь.