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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3891389238933894>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:58

конечно многие останутся держать на депозитах и под 10%, т.к.
а) привыкли жить на процентах
б) будут боятся перестроится для вложения в др. более прибыльные активы

уже сег. ставочки то посыпались и далее посыпятся. осенью 19г. тоже многие говорили, что не упадут. а ведь упали. и далее 100 пудов упадут.

карточные тоже понизят ставочки. но может останется 3-5 банков и то могут ввести повышенный процент на мин. предположим 15тыс.грн. сумму. а всё что выше, то сделают под 5-6%

шухера я думаю в этом году не будет, поэтому не стоит беспокоится про выход. в этом году у многих будет паника, что не смогут купить на хлеб масло из за падения ставок :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:04

  Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет


Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:48

  Игорь Алексеевич написав:интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам.
ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный. :P
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог. :roll:

я думаю, що буду перебиратися в Ельфію або ЄС (чомусь є заморочка спробувати жити в Ісландії) і там вкладатися у ФР.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:00

  sinus написав:Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки.
Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу.
Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.


Здравствуйте .
Не знаю , как к Вам обращаться ??..Синус или Синуса ?

Вы еще катаетесь на роликах с надписью Оксана-анаскО?

Помниться мне Ваши феерические фантазии на тему Австрия в Харькове.
Такое даже под" тяжелыми" не придумаешь ....
Понравились Ваши фото на горке ,фото квартиры ...никогда не видевшей хозяйки .
До сих пор удивлен , почему Вы не отдались Чаю ?

На счет алкоголя ...сегодня 10 лет , как представился мой отец , помянул В ЦЕРКВИ !
В обед ТОЧНО 50 капель налью .
Помяну -100%


На ночь , после 60 пить нельзя !

Предстательная мучает и сны не хорошие .
Желаю Вам Любовь ВСТРЕТИТЬ (ведь сегодня Стретенье Господне ), а не любить себя .
Желаю Вам Здоровья !
Желаю Вам Всех Благ , которые Вы придумаете себе , выдавая себя за кого нибудь.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:27

  1finanсier написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам.
ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный. :P
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог. :roll:

Спитайте це у вкладників аваля, сіба, правекса, в яких і до падіння ставок було менше 10% - і нічого - вони тримали)
Думаю всі інші з середини року будуть матюкатися, але перевкладати свої вклади. Відток депозитів з БС буде максимум 10%

є банки які орієнтуєтья на юриків, і на фізиків їм начхати,
а є банки ломбарди, які клепають доходи на "готівочці до з.п.".
Зрозуміло, що першим гемор із фізиками до одного місця, як іх депозити/кредити
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 лют, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:31

  Игорь Алексеевич написав:конечно многие останутся держать на депозитах и под 10%, т.к.
а) привыкли жить на процентах
б) будут боятся перестроится для вложения в др. более прибыльные активы

уже сег. ставочки то посыпались и далее посыпятся. осенью 19г. тоже многие говорили, что не упадут. а ведь упали. и далее 100 пудов упадут.

карточные тоже понизят ставочки. но может останется 3-5 банков и то могут ввести повышенный процент на мин. предположим 15тыс.грн. сумму. а всё что выше, то сделают под 5-6%

шухера я думаю в этом году не будет, поэтому не стоит беспокоится про выход. в этом году у многих будет паника, что не смогут купить на хлеб масло из за падения ставок :roll:

я це вже проходив, років 10 тому. коли пам"ятаю у Кредобанку було 12% на грн., і це було дуже круто. Але потім знову ставки вернулися на грн. до 20% +-.
І ще недавно, було у 2017-2018 що ставки просіли, то й же Приват давав на річний не більше 14%, а у 2019 можна було 16%.
Так що без паніки.
Просто хочуть намахати пересічених, беручи депо під 10% і видаючи кредити під 30%++ річних, і на "цих 2% жити"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:сегодня Стретенье Господне

Сретение Господне
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Просто хочуть намахати пересічених, беручи депо під 10% і видаючи кредити під 30%++ річних, і на "цих 2% жити"


Держбанки чи не більше в ОВДП як в кредитах. А % по ОВДП падають, то і сенсу платити більше по депо нема. Гончарук на СС (свободі слова) заливав про потребу дешевих кредитів, які можливі при низьких депоставках, мав гарну підтримку. Інша справа, чи влаштує такий поворот деполюдей, чи зможуть шукати щось кращіше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:24

  Ой+ написав:
  flyman написав:Просто хочуть намахати пересічених, беручи депо під 10% і видаючи кредити під 30%++ річних, і на "цих 2% жити"


Держбанки чи не більше в ОВДП як в кредитах. А % по ОВДП падають, то і сенсу платити більше по депо нема. Гончарук на СС (свободі слова) заливав про потребу дешевих кредитів, які можливі при низьких депоставках, мав гарну підтримку. Інша справа, чи влаштує такий поворот деполюдей, чи зможуть шукати щось кращіше.

Це було раніше кілька разів, із 1996 НБУ понижував ставку, депо % падали, а % не кредити ні.
Одна із причин - незахищеність інвестора, і високі ризики неповернення.
Як там з віджимом нерухомості у неплатників іпотеки?
Як там із поверненням ФГВФО боргу Укразалізниці у ВТБ?
І т.д.
Тобто вся движуха закінчиться черговим пшиком як у 1998, 2008 і 2014
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:28

  freeze написав:
  Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет


Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.

А как их опрашивали?Апостол Пётр проводил опрос?
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