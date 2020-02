Додано: Суб 15 лют, 2020 11:48

Игорь Алексеевич написав: интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам.

ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный.

я думаю, що буду перебиратися в Ельфію або ЄС (чомусь є заморочка спробувати жити в Ісландії) і там вкладатися у ФР. я думаю, що буду перебиратися в Ельфію або ЄС (чомусь є заморочка спробувати жити в Ісландії) і там вкладатися у ФР.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

