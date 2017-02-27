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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3891389238933894

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 302
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:36

  flyman написав:
  1finanсier написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам.
ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный. :P
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог. :roll:

Спитайте це у вкладників аваля, сіба, правекса, в яких і до падіння ставок було менше 10% - і нічого - вони тримали)
Думаю всі інші з середини року будуть матюкатися, але перевкладати свої вклади. Відток депозитів з БС буде максимум 10%

є банки які орієнтуєтья на юриків, і на фізиків їм начхати,
а є банки ломбарди, які клепають доходи на "готівочці до з.п.".
Зрозуміло, що першим гемор із фізиками до одного місця, як іх депозити/кредити

Наче так, але не зовсім. Тепер ці банки жадібні великі сидять і трусяться, особливо сіб, бо вже не вийде заробляти мільярди просто так на ло*ах печальних, беручи у них за дарма і розміщуючи в ОВДП.
Да і вільний вибір ЗП банку їх дууже турбує, ледацюг :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:39

  Дед Мороз написав:
  freeze написав:
  Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет
Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.
А как их опрашивали?
Якщо опитати 15000 у всіх вікових категоріях ( або менше,але в категорії 50+) чого вони очікують в майбутньому році в привязці до тривалості життя(або здоровья) - і через рік проаналізувати відповіді і реальний результат(але тут треба мати доступ до ЗАГСів) - то з 200 осіб які помруть в році з цієї групи опитаних(чисто статистично)
1 особа(0,5%) - заявляла що помре
3 особи(1,5%) - припускали що помруть
197 осіб - були оптимістами.
Це звичайно маніпукляція ,у фразі
98% померших......
Адже опитали 15000.... тому померших було всього 1,5%... і 98% від 1,5%....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:47

  Дед Мороз написав:
  freeze написав:
  Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет


Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.

А как их опрашивали?Апостол Пётр проводил опрос?


Это не сложно, проводилось анкетирование какой-то группой психологов - как обычно планы на будущее, настроение, ожидания и тд. Потом через время из всей группы опрашиваемых выделили умерших за год и посмотрели отдельно, что именно они там себе планировали и ожидали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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