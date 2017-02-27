Игорь Алексеевич написав:интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам. ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный. многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог.
Спитайте це у вкладників аваля, сіба, правекса, в яких і до падіння ставок було менше 10% - і нічого - вони тримали) Думаю всі інші з середини року будуть матюкатися, але перевкладати свої вклади. Відток депозитів з БС буде максимум 10%
є банки які орієнтуєтья на юриків, і на фізиків їм начхати, а є банки ломбарди, які клепають доходи на "готівочці до з.п.". Зрозуміло, що першим гемор із фізиками до одного місця, як іх депозити/кредити
Наче так, але не зовсім. Тепер ці банки жадібні великі сидять і трусяться, особливо сіб, бо вже не вийде заробляти мільярди просто так на ло*ах печальних, беручи у них за дарма і розміщуючи в ОВДП. Да і вільний вибір ЗП банку їх дууже турбує, ледацюг
Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет
Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.
А как их опрашивали?
Якщо опитати 15000 у всіх вікових категоріях ( або менше,але в категорії 50+) чого вони очікують в майбутньому році в привязці до тривалості життя(або здоровья) - і через рік проаналізувати відповіді і реальний результат(але тут треба мати доступ до ЗАГСів) - то з 200 осіб які помруть в році з цієї групи опитаних(чисто статистично) 1 особа(0,5%) - заявляла що помре 3 особи(1,5%) - припускали що помруть 197 осіб - були оптимістами. Це звичайно маніпукляція ,у фразі 98% померших...... Адже опитали 15000.... тому померших було всього 1,5%... і 98% від 1,5%....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет
Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.
А как их опрашивали?Апостол Пётр проводил опрос?
Это не сложно, проводилось анкетирование какой-то группой психологов - как обычно планы на будущее, настроение, ожидания и тд. Потом через время из всей группы опрашиваемых выделили умерших за год и посмотрели отдельно, что именно они там себе планировали и ожидали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.