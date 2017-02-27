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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3892389338943895>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:36

  flyman написав:
  1finanсier написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно, что будет делать народ со своими средствами, когда осенью придёт жесть по ставочкам.
ведь многие уже привыкли хавать бутерброды с красной икрой при ставках 18-20% годовых, а с ставками в 7-10% год. - только хлебушек господа и то - социальный. :P
многие пишут у меня с пополнением до зимы, но время быстро летит, да и банки могут в любой момент поменять в договоре ставки. уже было так в 14-15г., и кроме возмущений на сайте ничего сделать никто не смог. :roll:

Спитайте це у вкладників аваля, сіба, правекса, в яких і до падіння ставок було менше 10% - і нічого - вони тримали)
Думаю всі інші з середини року будуть матюкатися, але перевкладати свої вклади. Відток депозитів з БС буде максимум 10%

є банки які орієнтуєтья на юриків, і на фізиків їм начхати,
а є банки ломбарди, які клепають доходи на "готівочці до з.п.".
Зрозуміло, що першим гемор із фізиками до одного місця, як іх депозити/кредити

Наче так, але не зовсім. Тепер ці банки жадібні великі сидять і трусяться, особливо сіб, бо вже не вийде заробляти мільярди просто так на ло*ах печальних, беручи у них за дарма і розміщуючи в ОВДП.
Да і вільний вибір ЗП банку їх дууже турбує, ледацюг :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:39

  Дед Мороз написав:
  freeze написав:
  Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет
Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.
А как их опрашивали?
Якщо опитати 15000 у всіх вікових категоріях ( або менше,але в категорії 50+) чого вони очікують в майбутньому році в привязці до тривалості життя(або здоровья) - і через рік проаналізувати відповіді і реальний результат(але тут треба мати доступ до ЗАГСів) - то з 200 осіб які помруть в році з цієї групи опитаних(чисто статистично)
1 особа(0,5%) - заявляла що помре
3 особи(1,5%) - припускали що помруть
197 осіб - були оптимістами.
Це звичайно маніпукляція ,у фразі
98% померших......
Адже опитали 15000.... тому померших було всього 1,5%... і 98% від 1,5%....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:47

  Дед Мороз написав:
  freeze написав:
  Игорь Алексеевич написав:шухера я думаю в этом году не будет


Где-то читал про исследование, что 98 процентов умерших в новом году, в ночь с 31 декабря на 1 января совершенно не планировали такое развитие событий, 1,5 процента допускали такую вероятность, и лишь 0,5 процентов точно знали будущее.

А как их опрашивали?Апостол Пётр проводил опрос?


Это не сложно, проводилось анкетирование какой-то группой психологов - как обычно планы на будущее, настроение, ожидания и тд. Потом через время из всей группы опрашиваемых выделили умерших за год и посмотрели отдельно, что именно они там себе планировали и ожидали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:10

  холява написав:На счет алкоголя ...сегодня 10 лет , как представился мой отец


Преставился.
Земля пухом..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:31

  freeze написав:
  jump написав:Елена Шуляк, депутат от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и экс-руководитель направления "Строительство" Офиса эффективного регулирования (BRDO


Когда нибудь нам раскроют тайну, как почти все члены малоизвестного еще год назад некоего соровского Офиса какого-то регулирования, вдруг практически в полном составе оказались в составе Рады и правительства, начиная от премьера.

Хтось хотів бути в курсі подій (в таких місцях, як не дивно необізнаним, прийнято "рєшать вапроси" при, скажімо так, посередництві):
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2580353-prosluhovuvanna-sinagogi-u-nabu-vstanovili-hto-steziv-za-ustanovou.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:39

...як пацюки з корабля?))))

  Moneta написав:Блефуют

... а якщо - ні? (можна і без "а якщо") ;)
  freeze написав:
  vovan_prm написав:Я ж ничего не путаю......
Вы же были одним из горячих поклонников нынешнего до президентских выборов.


Совершенно верно. Впрочем и один из первых кто понял свою ошибку, еще до парламентских выборов. Пока порохоботы и зелеботы грызлись друг с другом их всех поимели.

... еееехххххх, залишиться тільки один!©.... Долярчик :roll: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Долярчик О! Швидко вас випустили)
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:45

  Vadim V написав:
  sergey_sryvkin написав:Хде он здесь https://www.ships.com.ua/ ?


AKADEMIK CHERSKIY

Status: stopped :mrgreen:[/quote]

Идёт по Восточно-Китайскому морю.
В Сингапуре встанет в док на дооборудование, значит на Балтике будет где-то летом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:52

  sinus написав:Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки.
Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу.
Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.

.... та нехай думає(і не тільки він), що я алкоголік/п'яниця :D
- я втомився їм всім тут доводити, що я тут часто ПРОСТО:
- оф-топлю/флуджу...
- приколююсь/розважаюсь...
- клею дурня :D

.... а більшість - все так за чисту монету сприймає, що починають мені ставити діагнози і, взагалі, злитись/гавкати на мене, як скажені собаки... :D

- тож люди!!!
- ПОСМІХНІТЬСЯ!!!
- БУДЬТЕ ДОБРІШШІ!!!
- І ЖИТТЯ ЗАГРАЄ НОВИМИ ЯСКРАВИМИ БАРВАМИ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:11

  Долярчик написав:
  sinus написав:Долярчик має те ж саме відношення до алкоголізму, як і ви до теми цієї гілки.
Тобто, що ваші повідомлення, що його, можна сміливо відносити до оффтопу.
Але чомусь, так сталося, що як вечір п'ятниці ви якось так активізуєтесь, що навіть недосвідченому в звичках алкоголіка зрозуміло,що ви і є живе свідоцтво алкоголізму як воно є.

.... та нехай думає(і не тільки він), що я алкоголік/п'яниця :D
- я втомився їм всім тут доводити, що я тут часто ПРОСТО:
- оф-топлю/флуджу...
- приколююсь/розважаюсь...
- клею дурня :D

.... а більшість - все так за чисту монету сприймає, що починають мені ставити діагнози і, взагалі, злитись/гавкати на мене, як скажені собаки... :D

- тож люди!!!
- ПОСМІХНІТЬСЯ!!!
- БУДЬТЕ ДОБРІШШІ!!!
- І ЖИТТЯ ЗАГРАЄ НОВИМИ ЯСКРАВИМИ БАРВАМИ!!!




То есть "Клею Дурня" це про зеленського?
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