Додано: Суб 15 лют, 2020 15:31

Когда нибудь нам раскроют тайну, как почти все члены малоизвестного еще год назад некоего соровского Офиса какого-то регулирования, вдруг практически в полном составе оказались в составе Рады и правительства, начиная от премьера. Когда нибудь нам раскроют тайну, как почти все члены малоизвестного еще год назад некоего соровского Офиса какого-то регулирования, вдруг практически в полном составе оказались в составе Рады и правительства, начиная от премьера.

Хтось хотів бути в курсі подій (в таких місцях, як не дивно необізнаним, прийнято "рєшать вапроси" при, скажімо так, посередництві):

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2580353-prosluhovuvanna-sinagogi-u-nabu-vstanovili-hto-steziv-za-ustanovou.html

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell