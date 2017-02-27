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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3892389338943895

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:15

Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними становить 60 мільярдів гривень, це майже втричі більше ніж у 2018-му році. Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова

https://minfin.com.ua/ua/2020/02/13/40762834/


в 2020 буде в 10 разів більше :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:.... та нехай думає(і не тільки він), що я алкоголік/п'яниця
- я втомився їм всім тут доводити, що я тут часто ПРОСТО:
- оф-топлю/флуджу...
- приколююсь/розважаюсь...
- клею дурня

.... а більшість - все так за чисту монету сприймає, що починають мені ставити діагнози і, взагалі, злитись/гавкати на мене, як скажені собаки...

- тож люди!!!
- ПОСМІХНІТЬСЯ!!!
- БУДЬТЕ ДОБРІШШІ!!!
- І ЖИТТЯ ЗАГРАЄ НОВИМИ ЯСКРАВИМИ БАРВАМИ!!!

Не берусь вас ничему учить , так как не обладаю даром , учить даром. Да и народная мудрость гласит что долярчика учить-только портить.Вы зачастую безобидны и даже умиляете своей детской непосредственностью , но ровно то того момента пока не начинаете утомлять ( читай заё******), так вот ваша беда в том ,что вы не чувствуете этой тонкой грани между умилением и утомлением .
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:40

  Долярчик написав:- приколююсь/розважаюсь...
- клею дурня
Я думав він просто дурень..
А виявляється він форумчан пробує перетворити на собі подібних
Як на мене - це признання вартує довічного бану
тут і так деколи дурного забагато .але якщо долярчики ще й спеціально приходять щоб подурачитись..то ці сторінки стають навіть не цирком - вони перетворюються в клоаку.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:43

  greenozon написав:Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними становить 60 мільярдів гривень, це майже втричі більше ніж у 2018-му році. Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/13/40762834/
в 2020 буде в 10 разів більше :)
Прикольно
Банки стагнують , бо не можуть займатись своєю профільною діяльністю бо відсутній надійний отримувач кредитів
Банки збільшили в три рази прибуток...

Боюсь уявити що буде з банківським прибутком,коли вони ще й працювати як банки почнуть...
Чи може пора в консерваторії кулемети ставити,щоб консерви не крали?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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