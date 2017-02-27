в 2020 буде в 10 разів більше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:15
Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними становить 60 мільярдів гривень, це майже втричі більше ніж у 2018-му році. Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова
в 2020 буде в 10 разів більше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не берусь вас ничему учить , так как не обладаю даром , учить даром. Да и народная мудрость гласит что долярчика учить-только портить.Вы зачастую безобидны и даже умиляете своей детской непосредственностью , но ровно то того момента пока не начинаете утомлять ( читай заё******), так вот ваша беда в том ,что вы не чувствуете этой тонкой грани между умилением и утомлением .
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:40
Я думав він просто дурень..
А виявляється він форумчан пробує перетворити на собі подібних
Як на мене - це признання вартує довічного бану
тут і так деколи дурного забагато .але якщо долярчики ще й спеціально приходять щоб подурачитись..то ці сторінки стають навіть не цирком - вони перетворюються в клоаку.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:43
Прикольно
Банки стагнують , бо не можуть займатись своєю профільною діяльністю бо відсутній надійний отримувач кредитів
Банки збільшили в три рази прибуток...
Боюсь уявити що буде з банківським прибутком,коли вони ще й працювати як банки почнуть...
Чи може пора в консерваторії кулемети ставити,щоб консерви не крали?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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