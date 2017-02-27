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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3892389338943895

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:43

  greenozon написав:Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними становить 60 мільярдів гривень, це майже втричі більше ніж у 2018-му році. Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/13/40762834/
в 2020 буде в 10 разів більше :)
Прикольно
Банки стагнують , бо не можуть займатись своєю профільною діяльністю бо відсутній надійний отримувач кредитів
Банки збільшили в три рази прибуток...

Боюсь уявити що буде з банківським прибутком,коли вони ще й працювати як банки почнуть...
Чи може пора в консерваторії кулемети ставити,щоб консерви не крали?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:55

  velvet написав:
  холява написав:сегодня Стретенье Господне

Сретение Господне


Да , Спасибо за поправку !
Я отредактировал .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:25

  sergey_sryvkin написав:
  холява написав:На счет алкоголя ...сегодня 10 лет , как представился мой отец


Преставился.
Земля пухом..


Вам Спасибо за поправку .
холява
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  #<1 ... 3892389338943895
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