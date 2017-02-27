greenozon написав:Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними становить 60 мільярдів гривень, це майже втричі більше ніж у 2018-му році. Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова https://minfin.com.ua/ua/2020/02/13/40762834/ в 2020 буде в 10 разів більше
Прикольно Банки стагнують , бо не можуть займатись своєю профільною діяльністю бо відсутній надійний отримувач кредитів Банки збільшили в три рази прибуток...
Боюсь уявити що буде з банківським прибутком,коли вони ще й працювати як банки почнуть... Чи може пора в консерваторії кулемети ставити,щоб консерви не крали?
kmm3 написав: А в деяких країнах ЄС взагалі без голови, мабуть З великих сум на рахунках вони ЗНІМАЮТЬ до 0,5%! В Польщі 3% річних дають тільки на 3-4 місяці, щоб заманити клієнта. Стандартна ставка 0,5-1%. Так що все абсолютно правильно роблять у цьому напрямі. Сподіваюсь, що у питанні Донбасу Зеленський також підведе суспільну думку до того, що з ними жити разом неможливо і конфлікт заморозять. Тоді, разом зі зниженням вартості кредитних ресурсів, оздоровленням оподаткування, порядку на митниці, нас чекає економічний бум
Ага , прям щас, чі зі панедельника? А ШО у нас в країні ЗІ судАми ,СБУ , рейдерами ,прокурорами , МВС ... ?