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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3893389438953896>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:43

  greenozon написав:Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними становить 60 мільярдів гривень, це майже втричі більше ніж у 2018-му році. Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/13/40762834/
в 2020 буде в 10 разів більше :)
Прикольно
Банки стагнують , бо не можуть займатись своєю профільною діяльністю бо відсутній надійний отримувач кредитів
Банки збільшили в три рази прибуток...

Боюсь уявити що буде з банківським прибутком,коли вони ще й працювати як банки почнуть...
Чи може пора в консерваторії кулемети ставити,щоб консерви не крали?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:55

  velvet написав:
  холява написав:сегодня Стретенье Господне

Сретение Господне


Да , Спасибо за поправку !
Я отредактировал .
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:25

  sergey_sryvkin написав:
  холява написав:На счет алкоголя ...сегодня 10 лет , как представился мой отец


Преставился.
Земля пухом..


Вам Спасибо за поправку .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 18:35

  kmm3 написав:
А в деяких країнах ЄС взагалі без голови, мабуть :)
З великих сум на рахунках вони ЗНІМАЮТЬ до 0,5%!
В Польщі 3% річних дають тільки на 3-4 місяці, щоб заманити клієнта. Стандартна ставка 0,5-1%. Так що все абсолютно правильно роблять у цьому напрямі. Сподіваюсь, що у питанні Донбасу Зеленський також підведе суспільну думку до того, що з ними жити разом неможливо і конфлікт заморозять. Тоді, разом зі зниженням вартості кредитних ресурсів, оздоровленням оподаткування, порядку на митниці, нас чекає економічний бум

Ага , прям щас, чі зі панедельника?
А ШО у нас в країні ЗІ судАми ,СБУ , рейдерами ,прокурорами , МВС ... ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:До сих пор удивлен , почему Вы не отдались Чаю ?
Кстати, а где Чай? Или он обиделся из за этого и ушел навсегда с форума? :-)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:08

[*]
  Proofy написав:
  холява написав:До сих пор удивлен , почему Вы не отдались Чаю ?
Кстати, а где Чай? Или он обиделся из за этого и ушел навсегда с форума? :-)


Жалко , что Чай нас покинул ....
Думаю , что работает где то далеко .
Не оставляю надежды , что он когда то вернется .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Proofy написав:
  холява написав:До сих пор удивлен , почему Вы не отдались Чаю ?
Кстати, а где Чай? Или он обиделся из за этого и ушел навсегда с форума? :-)


Чай активист партии Голос, ездил по городам и весям летом с предвыборной агитацией, занят проблемами страны, через время попустит и появится здесь, уверен на все 100
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:54

  rasmus написав:
  uaprofi написав:просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42
Вы этого ждёте?


Уже ранее это обсуждали:
Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23.

Дуже не значна імовірність (без зовнішніх чиннків), що курс буде 18-20 чи 28-30 цього року.
Ось що відписував 29 грудня Вашому опоненту з приводу курсу в цьому році
1 Так гривня і не дуже функцію засобу платежу виконує, за будь що серйозне і вартісне завжди можна розрахуватися валютою. І чим більш не стабільний курс, тим лгше платити валютою. А от літом і восени уже валюту брали неохоче, краще грн, бо зміцнюється. Так і з накопиченням і всіма решта функціями: 1,5-2 роки стабільності з загрозою зміцнення і все буде ок.
2 Отже, Ви стверджуєте, та і я жодним чином не заперечую, що курс ВКВ у нас - величина абсолютно маніпулятивна і рукотворна. І цей курс, з моменту виникнення грн, роблять таким, який вигідний для привладного клану на момент і сприяє їх максимальному збагаченню. З моменту інавгурації грн безперервно зміцнюють з усім зрозумілих причин: підтримати попит грн ОВДП, зменшити попит на валюту у населення і підштовхнути до виходу в грн, аргумент у КІВ під час переговорів з "колегами-олігархами".
3 я навів своє бачення рукотворного і маніпулятивного курсу на 2020, виходячи з вказаних чинників, самий головний з яких - втриматися при владі і, по можливості, отримати ще більше влади на місцях. Адже місцеві бюджети вагомі і місцева влада - це серйознй плацдарм для наступу в майбутній битві за найвишчі крісла.
Ніхто ж не буде заперечувати, що ріст, який ми спостерігаємо зараз - це також маніпуляція. Вона викликана активним спротивом олігархів, яких 23 не влаштовує (мовчу про менше) - для них і був фінт вухами від НБУ. Другим чинником є алярмове наповнення бюджету і таки максимальне виконання витратної частни, адже, якби не викинули десятки млрд грн з яких таки відсотків 30 відкатом попало на готівку то ми б не мали зараз такого готівкового курсу. А зробили це тому, що невиконання бюджету роздули і це викликало серйозне незадоволення (цирк по справі Шеремети пройшов безболісно, а от борг по зп і тд долярчиків хитнуло). З популістських міркувань кістку кинули і піаніст-віртуоз поїхав в села між сільських городів мости відкривати, підкреслюючи цим, що проблем в бюджеті немає.
Очевидно, бородаті брутальні вершники електросамокатів могли не розуміти що роблять, але їх "карабас барабас" все знав...
Тому, я не бачу логічної необхідності робити курс в 2020 ні 30 ні 18. І я не розглядав жодних економічних чинників в аналізі (крім торгбалансу, бо передбачаю його серйозну зміну), адже вони (ці економічні чинники) працювати не будуть...
А будуть далі все робити для того, щоб не злити електорат і олігархів, щоб втрматися при владі, будуть тримати стабільний курс з постійною перспективою зміцнення грн, щоб чистити матраси (тут я не маю на увазі звичайних людей, я таки наполягаю, що приціл є на середню корупційну ланку, адже у них ресурс в рази суттєвішиий) та мати шанс заставити місцеві бюджети частково вкластися в ОВДП, при потребі, адже вжа два роки ні папєрєднікі ні теперішні цього зробити не можуть...

viewtopic.php?p=4830003#p4830003
Хочучок зараз озвучується багато і всюди. Але хочучки то таке...
А китайський "чорний лебідь" дуже не однозначна річ. Не зупиниться ТІЛЬКИ Китай - зупиниться ВСЯ світова економіка, тому що ВСІ світові виробники дуже серйозно завязані на Китаї. Його запустять, нікуди не дінуться...

Шановний Relist, Ви реально у своїх виступах від імені експортерів чи в захист їх же, трохи далеко від реальності. КУРС грн у нас ДАЛЕКО не головний чинник успішності експортерів. Є кілька моментів:
1 більшість наших експортерів є і імпортерами і зміцнення нацвалюти дає їм відчутний плюс в імпорті, також багато мають реалізацію на внутрішньому ринку для покриття грн витрат
2 основні великі наші експортери (метал, електроенергія, сг, курятина, ліс і тд) мають практично дармову сировину ну чи значно дешевшу ніж в їх конкурентів з цивілізованого світу
3 ці ж економічні субєкти мають значну оптимізацію податкових відрахувань, а також значний плюс діяльності через оухшори :wink:
4 експортувати всі експортери будуть і при курсі 22 і при 32, адже більшість виробляє значно більше, ніж може спожити внутрішній ринок. Більше того, багато хто тільки експортує, ігноруючи внутрішню реалізацію і потреби внутрішнього ринку. Наприклад, значна частина молочки Польші використовує сировину - наше якісне сухе молоко, яке залюбки їм експортують, а тут "молоко", "сметана", "сир" і тд робиться з чого попало... Санта Бремор для свого молочно-морозивного підрозділу купує молоко і в Україні, всякі ЛІМО-Руді морозиво з якісного молока експортують, а тут реалізують... Наші сг виробники вирощують і експортують те що вигідно і рентабельно (ріпак, соняшник, пшеницю), не зважаючи на потребу внутрішнього ринку в овочах чи житі, які сюди імпортують. Більше того, наші огірки-помідорки їдуть в "Білорусію" аж до Уралу, а сюди імпортують з Туреччини-Нідерландів... Наша руда-металолом-чавун-низькоякісні мет вироби їдуть в ЄС, Китай, а для потреб внутрішнього ринку ЯКІСНА аналогічна продукція імпортується і тд тд тд...
НЕ КУРС ГРН ВПЛИВАЄ НА ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ТА ТОРГБАЛАНС У НАС (ну може трошки впливає, але не так сильно як Ви і інші тут пишете)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:03

orest Если б можно было, поставил бы тысячу плюсов.

Опять же...
В нашей стране добиться преференций проще, чем построить конкурентную бизнес-модель.
А следовательно - экономически-целесообразнее.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:08

  orest написав:НЕ КУРС ГРН ВПЛИВАЄ НА ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ТА ТОРГБАЛАНС У НАС (ну може трошки впливає, але не так сильно як Ви і інші тут пишете)

Верно.
Макроэкономические индексы украины привязаны главным образом к индексам германии, и еврозоны в целом.
А вот там все не очень здорово - экономика фатерланда стагнирует уже на протяжении 4 кварталов - а потому на рост экономики и пром производства украины закладываться не приходится.
В купе с гигантскими бюджетными проблемами, с которыми соросята столкнулись в силу необходимости расчета по колоссальным объемам отсроченного госдолга (выстрел так сказать из могилы от порки пига и его коричневой банды), шансы на торадиционные летний поход с 25 как минимум до 23 выглядят весьма туманными.
escobar
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