Додано: Суб 15 лют, 2020 21:54

rasmus написав: uaprofi написав: просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42

Вы этого ждёте? просто интересно что каждый из тех кто поставил Вам плюсик (на данный момент было 9 людей) будет делать - когда доллар снчала станет 25, потом 26 ... 28 ... и 42Вы этого ждёте?



Уже ранее это обсуждали:

Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23. Уже ранее это обсуждали:Единственное желание у всех таких плюсующих (так как сидят в долларе купленном по 26 ... 28 ...) - продать по "25, потом 26 ... 28 ... и 42" и потом купить по 23.

1 Так гривня і не дуже функцію засобу платежу виконує, за будь що серйозне і вартісне завжди можна розрахуватися валютою. І чим більш не стабільний курс, тим лгше платити валютою. А от літом і восени уже валюту брали неохоче, краще грн, бо зміцнюється. Так і з накопиченням і всіма решта функціями: 1,5-2 роки стабільності з загрозою зміцнення і все буде ок.

2 Отже, Ви стверджуєте, та і я жодним чином не заперечую, що курс ВКВ у нас - величина абсолютно маніпулятивна і рукотворна. І цей курс, з моменту виникнення грн, роблять таким, який вигідний для привладного клану на момент і сприяє їх максимальному збагаченню. З моменту інавгурації грн безперервно зміцнюють з усім зрозумілих причин: підтримати попит грн ОВДП, зменшити попит на валюту у населення і підштовхнути до виходу в грн, аргумент у КІВ під час переговорів з "колегами-олігархами".

3 я навів своє бачення рукотворного і маніпулятивного курсу на 2020, виходячи з вказаних чинників, самий головний з яких - втриматися при владі і, по можливості, отримати ще більше влади на місцях. Адже місцеві бюджети вагомі і місцева влада - це серйознй плацдарм для наступу в майбутній битві за найвишчі крісла.

Ніхто ж не буде заперечувати, що ріст, який ми спостерігаємо зараз - це також маніпуляція. Вона викликана активним спротивом олігархів, яких 23 не влаштовує (мовчу про менше) - для них і був фінт вухами від НБУ. Другим чинником є алярмове наповнення бюджету і таки максимальне виконання витратної частни, адже, якби не викинули десятки млрд грн з яких таки відсотків 30 відкатом попало на готівку то ми б не мали зараз такого готівкового курсу. А зробили це тому, що невиконання бюджету роздули і це викликало серйозне незадоволення (цирк по справі Шеремети пройшов безболісно, а от борг по зп і тд долярчиків хитнуло). З популістських міркувань кістку кинули і піаніст-віртуоз поїхав в села між сільських городів мости відкривати, підкреслюючи цим, що проблем в бюджеті немає.

Очевидно, бородаті брутальні вершники електросамокатів могли не розуміти що роблять, але їх "карабас барабас" все знав...

Тому, я не бачу логічної необхідності робити курс в 2020 ні 30 ні 18. І я не розглядав жодних економічних чинників в аналізі (крім торгбалансу, бо передбачаю його серйозну зміну), адже вони (ці економічні чинники) працювати не будуть...

А будуть далі все робити для того, щоб не злити електорат і олігархів, щоб втрматися при владі, будуть тримати стабільний курс з постійною перспективою зміцнення грн, щоб чистити матраси (тут я не маю на увазі звичайних людей, я таки наполягаю, що приціл є на середню корупційну ланку, адже у них ресурс в рази суттєвішиий) та мати шанс заставити місцеві бюджети частково вкластися в ОВДП, при потребі, адже вжа два роки ні папєрєднікі ні теперішні цього зробити не можуть...

Дуже не значна імовірність (без зовнішніх чиннків), що курс буде 18-20 чи 28-30 цього року.Ось що відписував 29 грудня Вашому опоненту з приводу курсу в цьому роціХочучок зараз озвучується багато і всюди. Але хочучки то таке...А китайський "чорний лебідь" дуже не однозначна річ. Не зупиниться ТІЛЬКИ Китай - зупиниться ВСЯ світова економіка, тому що ВСІ світові виробники дуже серйозно завязані на Китаї. Його запустять, нікуди не дінуться...Шановний, Ви реально у своїх виступах від імені експортерів чи в захист їх же, трохи далеко від реальності. КУРС грн у нас ДАЛЕКО не головний чинник успішності експортерів. Є кілька моментів:1 більшість наших експортерів є і імпортерами і зміцнення нацвалюти дає їм відчутний плюс в імпорті, також багато мають реалізацію на внутрішньому ринку для покриття грн витрат2 основні великі наші експортери (метал, електроенергія, сг, курятина, ліс і тд) мають практично дармову сировину ну чи значно дешевшу ніж в їх конкурентів з цивілізованого світу3 ці ж економічні субєкти мають значну оптимізацію податкових відрахувань, а також значний плюс діяльності через оухшори4 експортувати всі експортери будуть і при курсі 22 і при 32, адже більшість виробляє значно більше, ніж може спожити внутрішній ринок. Більше того, багато хто тільки експортує, ігноруючи внутрішню реалізацію і потреби внутрішнього ринку. Наприклад, значна частина молочки Польші використовує сировину - наше якісне сухе молоко, яке залюбки їм експортують, а тут "молоко", "сметана", "сир" і тд робиться з чого попало... Санта Бремор для свого молочно-морозивного підрозділу купує молоко і в Україні, всякі ЛІМО-Руді морозиво з якісного молока експортують, а тут реалізують... Наші сг виробники вирощують і експортують те що вигідно і рентабельно (ріпак, соняшник, пшеницю), не зважаючи на потребу внутрішнього ринку в овочах чи житі, які сюди імпортують. Більше того, наші огірки-помідорки їдуть в "Білорусію" аж до Уралу, а сюди імпортують з Туреччини-Нідерландів... Наша руда-металолом-чавун-низькоякісні мет вироби їдуть в ЄС, Китай, а для потреб внутрішнього ринку ЯКІСНА аналогічна продукція імпортується і тд тд тд...НЕ КУРС ГРН ВПЛИВАЄ НА ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ТА ТОРГБАЛАНС У НАС (ну може трошки впливає, але не так сильно як Ви і інші тут пишете)