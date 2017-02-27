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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3893389438953896

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто этого пианиста пропихнул в президенты? Неужели всё таки Коломойский?,Откуда выплыли эти соросята?
Что за схема?
Кто её придумал?
Народ то уголовника в президенты, то пианиста выбирают.
Валить надо с этого цирка.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:22

  Yuri_61 написав:кто этого пианиста пропихнул в президенты? Неужели всё таки Коломойский?,Откуда выплыли эти соросята?
Что за схема?
Кто её придумал?
Народ то уголовника в президенты, то пианиста выбирают.
Валить надо с этого цирка.

Ну коричневого свиномародера выбрали как то же, причем под вопли про патриотизм и евроинтеграцию - даже несмотря на то что вся предыдущая деятельности порки во властных кабинетах заключалась исключительно в набивании карманов серым баблом за счет грабежа бюджетов.
И ничего!
А тут выбрали клована, филигранно стучащим самограем по клавишам пианины, подумаешь дела...

А насчет валить - ну на 7м десятке с этим проблематично будет, сочувствую..
escobar
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  #<1 ... 3893389438953896
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